İzmir Barosu'na Soruşturma - Son Dakika
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İzmir Barosu'na Soruşturma

09.06.2026 22:16
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İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, 19 Mart protestoları nedeniyle soruşturuluyor.

(İZMİR) - İzmir Barosu, Baro Başkanı Sefa Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri hakkında, 19 Mart protestoları sürecindeki açıklama ve faaliyetleri nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İzmir Barosu, 2024-2026 dönemi Baro Başkanı Sefa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Barodan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2024-2026 dönemi İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz ve İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyeleri hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Söz konusu soruşturma, Baronun 19 Mart protestoları süreci boyunca hak temelli açıklamalarını suç unsuru gibi gösteren ve Adalet Bakanlığından soruşturma izni talep edilen bir fezlekeye dayanmaktadır. İzmir Barosunun Kırıklar Ceza İnfaz Kurumundaki hak ihlallerini raporlaştırarak kamuoyuyla paylaşması, Menemen Ceza İnfaz Kurumunda 19 Mart protestoları kapsamında tutuklanan gençlere yönelik gerçekleşen işkenceyi raporlayarak kamuoyuna duyurması ve İzmir Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun 19 Mart sürecinde eylemlere katılarak yapılan eylemlerin meşruiyetine vurgu yapması gerekçeleriyle verilmiş olan soruşturma izni vesilesiyle bir kez daha söyleyelim:"

İzmir Barosu 118 yıllık tarihi boyunca hiçbir baskıya boyun eğmeden her zaman hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini savunmuştur. Bunu yaparken kurduğu her cümle, yazdığı her satır Avukatlık Kanunu'nun baro yönetim kurullarına yüklediği sorumluluk gereğidir. Baroların mesleki ve yasal sorumlulukları kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin soruşturma konusu yapılması, savunma mesleğinin kamusal niteliğini ve hukuk devletinin temel ilkelerini tartışmaya açmaya çalışmaktır. Ancak bilinmelidir ki İzmir Barosu, dün olduğu gibi bugün de hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve demokratik değerleri savunmaktan geri durmayacaktır. Savunma susmadı, susmayacak!"

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sefa Yılmaz, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Barosu'na Soruşturma - Son Dakika

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