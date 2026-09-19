İzmir Bayındır Kaymakamı Mete, Gaziler Günü\'nde gazilerin taleplerini dinledi

İzmir'in Bayındır İlçe Kaymakamı Murat Mete, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan gaziler ve ailelerini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde gazilerin hal ve hatırlarını soran Kaymakam Mete'ye; İlçe Emniyet Müdürü Özgür Dinç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Eşmeli, İlçe Müftüsü Muhammet Meral ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Özmanav eşlik etti. Heyet, ziyaretler sırasında gazilerle yakından ilgilenerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Gazilerin vatan ve millet uğruna gösterdikleri fedakarlıklara dikkat çeken Kaymakam Mete, devletin her zaman gazilerin ve ailelerinin yanında olduğunu ifade etti. 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayarak gazilere sağlık, huzur ve esenlik dileklerini ileten Mete, kahramanların fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ve her zaman baş tacı olduklarını vurguladı.