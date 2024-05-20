İzmir Bilimpark, Kütahya Tasarım Teknokent'i ziyaret etti - Son Dakika
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İzmir Bilimpark, Kütahya Tasarım Teknokent'i ziyaret etti

İzmir Bilimpark, Kütahya Tasarım Teknokent\'i ziyaret etti

İzmir Bilimpark yönetim ekibi, Mentor-Mentee Eşleştirme Programı çerçevesinde Kütahya Tasarım Teknokent'i ziyaret etti. İki teknokent arasında iş birliği ve bilgi paylaşımını artırmayı hedefleyen toplantı gerçekleştirildi.

20.05.2024 18:58
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İzmir Bilimpark yönetim ekibi, Mentor-Mentee Eşleştirme Programı çerçevesinde Kütahya Tasarım Teknokent'i ziyaret etti.

İzmir Bilimpark Genel Müdürü Kayahan Dede, Bölge Ofisi Yöneticisi ve Kuluçka Merkezi Koordinatörü Irmak Tunakan, Muhasebe ve İdari İşler Sorumlusu Cansu Ayhan'dan oluşan İzmir Bilimpark yönetim ekibi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Mentor-Mentee Programı buluşmaları çerçevesinde Kütahya Tasarım Teknokent'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, iki teknokent arasındaki iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı hedefleyen kapsamlı bir toplantı yapıldı. Toplantıda, Genel Müdür Prof. Dr. Ersan Öz ve Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Durmuş Özdemir, Kütahya Tasarım Teknokent'in süreçleri hakkında detaylı bir sunum yaparak, teknokentin mevcut durumunu ve gelecek hedefleri üzerine bilgiler paylaştılar.

İzmir Bilimpark Genel Müdürü Kayahan Dede, Teknokentlerin inovasyon ekosistemine katkıları, girişimcilik destek programları, üniversite-sanayi iş birliği projeleri ve sürdürülebilirlik stratejileri gibi konularda İzmir Bilimpark'ın deneyimlerini aktardı.

Sunumun ardından İdari ve Mali İşler Koordinatörü Yunus Emre Telli ile Ar-Ge ve İletişim Koordinatörü M. Emin Beytul, tarafından sorulan soruları yanıtlayan İzmir Bilimpark yönetim ekibi, teknokentlerin idari ve mali yapıları, Ar-Ge projelerinin yönetimi, iletişim stratejileri ve uluslararası iş birlikleri üzerine bilgi paylaşımında bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, "İzmir Bilimpark ekibini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu tür buluşmalar, bilgi alışverişi ve iş birliği fırsatları oluşturarak iki kurumun da gelişimine katkı sağlıyor. Gelecekte daha birçok ortak projede bir araya gelmeyi umuyoruz" dedi.

İzmir Bilimpark Genel Müdürü Kayahan Dede, bu buluşmanın iki teknokent arasındaki iş birliğini daha da güçlendirdiğini ve gelecekteki ortak projeler için umut verici bir başlangıç olduğunu belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Bilimpark, Kütahya Tasarım Teknokent'i ziyaret etti - Son Dakika

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