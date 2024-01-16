İzmir Bozdağ Kayak Merkezi, kar yağışı bekliyor

İki kez çığ tehlikesi nedeni ile kapanan İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezinde, bu yıl da kar yağışı yetersiz kaldı. Merkez, kar yağarsa 19 Ocak'ta hizmet vermeye başlayacak.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi, İzmir İl Özel İdaresince 1998 yılında hizmete açılmıştı. 2 bin 159 metre yüksekliğindeki Bozdağ'ın bin 540'ıncı metresinde yapılan tesis, belirli aralıklarla çığ tehlikesi ile karşı karşıya kalınca İzmir Valiliği tarafından iki kez kapatılmıştı. 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığına devredilen Bozdağ Kayak Merkezi, başlatılan çığ projesiyle yeniden hayat buldu.

Bu kez de kar şansızlığı: Yağış olursa açılış 19 Ocak'ta

7 yıldır kapalı olan merkez, konaklama olmadan ve günübirlik olarak 2024 sezonunda misafirlerini güvenli bir şekilde ağırlayabilmek için gün sayıyor. Beklenen kar yağışı gerçekleşirse; 1 kayak, 1 teleski ve 1 kızak alanının kullanıma açık olacağı tesiste; restoran, kafeteryalarda vatandaşın hizmetinde olacak.

Bölgede şu an az miktarda karın biriktiği ifade edilirken, kar yağışının olması ve bölgede kar kalınlığının artması halinde merkezin açılışı 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Kar yağışının gerçekleşmemesi halinde ise merkezin açılışının ertelenebileceği ifade edildi. - İZMİR