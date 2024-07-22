İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aşure Etkinliğine Katıldı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aşure Etkinliğine Katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aşure Etkinliğine Katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Eskişehir Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği (ESDER) ile Anadolu Kültür Sanat Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği'nin (AKSEV) düzenlediği aşure etkinliğine katıldı. Yurttaşlara aşure dağıtan Başkan Tugay, 'İyiliğe, doğruluğa, güzelliğe dair ağızdan çıkan dualar var. O dualar kabul olsun ve her türlü kötülükten, afetten, felaketten uzak olduğumuz günleri hep birlikte yaşayalım' dedi.

22.07.2024 03:44  Güncelleme: 03:46
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Eskişehir Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği (ESDER) ile Anadolu Kültür Sanat Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği'nin (AKSEV) düzenlediği aşure etkinliğine katıldı. Yurttaşlara aşure dağıtan Başkan Tugay, "İyiliğe, doğruluğa, güzelliğe dair ağızdan çıkan dualar var. O dualar kabul olsun ve her türlü kötülükten, afetten, felaketten uzak olduğumuz günleri hep birlikte yaşayalım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Eskişehir Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği (ESDER) ile Anadolu Kültür Sanat Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği'nin (AKSEV) pişirdiği aşure lokmasına ortak oldu. Eskişehirliler Örnekköy Cemevi'nde gerçekleşen aşure etkinliğinde ayrıca Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, ESDER Başkanı Yaşar Hanlı, AKSEV Başkanı Sait Atar, meclis üyeleri ve muhtarlar da yer aldı.

"İyiliğin, doğruluğun sahip çıkılmaya ihtiyacı var"

Programda bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Elimden geldiğince aranızda bulunmaya, bu manevi ortamın değerini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bundan sonra da mümkün olduğunca yapmaya devam edeceğim. İyi günlerimiz var, kötü günlerimiz de oluyor. Aşuremiz dağıtılıyor burada ama bir acıyla beraber onu tadacağız. Her kayıptan sonra insan şunu düşünüyor; sevdiklerimize daha çok değer vermeliyiz, dünyadaki iyi, doğru, güzel insanlara daha çok sahip çıkmak için yapabileceğimiz ne varsa yapmalıyız. İyiliğin, doğruluğun sahip çıkılmaya ihtiyacı olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Eğer böyle düşünen insanlar olmasa bu dünyanın var olması, insanlığın olması mümkün değil. Bu ülkede, dünyada bu canların yüreğinde iyilik var, güzellik var. İyiliğe, doğruluğa, güzelliğe dair ağızdan çıkan dualar var. O dualar kabul olsun ve her türlü kötülükten, afetten, felaketten uzak olduğumuz günleri hep birlikte yaşayalım. Kaybettiğimiz canların devri daim olsun. Onlar aramızdalar ve aramızda olmaya devam edecekler. İyi ki bizimle beraber yaşadılar, iyi ki onları tanıdık, iyi ki onlarla beraber vakit geçirdik. Biz yaşadığımız sürece onlar da ölmeyecekler" diye konuştu.

Başkan Tugay aşure dağıttı

ESDER Başkanı Yaşar Hanlı ve AKSEV Başkanı Sait Atar, aşure lokmalarının hak katında kabulünü diledi. Türkülerin okunduğu, semah gösterisinin yapıldığı etkinlikte aşure duası edildi. Başkan Tugay, aşureyi karıştırdıktan sonra kaplara koyarak yurttaşlara dağıttı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aşure Etkinliğine Katıldı - Son Dakika

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