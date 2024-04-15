İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yenikent Mahallesi\'ni ziyaret etti

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik ile Yenikent Mahallesi'ni ziyaret etti. Kahvehanede yurttaşlarla buluşan Başkan Tugay, "Bölgenin ihtiyaçlarını ve yaşadığınız sorunları biliyorum. Bunları çözüme kavuşturmak için hemen çalışmaya başlayacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik ile Makedonya göçmenlerinin yoğun olarak yaşadığı Yenikent Mahallesi'ni ziyaret etti. Kahvehanede mahalle muhtarı Tanju Kener ve yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Tugay, sorunları ve talepleri dinledi. Yapacağı çalışmaları anlatan Tugay, "Seçimde bize önemli destek verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Önümüzdeki aylarda sık sık görüşeceğiz. İyi ki varsınız. Bölgenin ihtiyaçlarını ve sorunları biliyorum. Bunları arkadaşlarımızla birlikte çözüme kavuşturmak için hemen çalışmaya başlayacağız. Su kuyusu açacağız. Yol sorunu var, bunu çözeceğiz. Gençler için spor tesisi kurulabilir" dedi.

"SİZLERE İYİ HİZMET EDECEĞİZ"

Bölgenin tarım ve hayvancılık açısından elverişli olduğunu söyleyen Cemil Tugay, "Size destek olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Bir yurttaşın bayram tatilini nasıl geçirdiğini sorması üzerine Başkan Tugay şu yanıtı verdi:

"Bayramda çoğunlukla ilçeleri, köyleri ziyaret ettim. Çok çalışmamız gerekiyor. İzmir'in her köşesini ziyaret ederek insanları dinlememiz gerekiyor. Seçimlerden güzel sonuç aldık. Çok mutluyuz. Sizlere iyi hizmet ederek oylarınızın karşılığını ödeyeceğiz. Daha verimli çalışmak için yol haritamızı oluşturduk."