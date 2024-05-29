İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Plastik Cerrahi Derneği\'ni ağırladı

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Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile EgeBEST Derneğinin yönetim kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olan Dr. Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile EgeBEST Derneğinin yönetim kurulunu makamında ağırladı. Aynı zamanda Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olan Dr. Cemil Tugay, doktor meslektaşlarının hayırlı olsun dileklerini kabul etti.

İzmir Sanat Çalışma Ofisinde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Cenk Demirdöver, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği yönetim kurulu ve üyeleri adına yaptığı konuşmada, Tugay'a başarılar diledi.

TPRECD Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirdöver, "Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanları olarak, Türkiye'de ilk defa bir meslektaşımızın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından son derece gururlu ve mutluyuz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay ile sosyal sorumluluk projeleri ve camiamızın sorunları hakkında istişare etme fırsatı bulduk. Kendisine başarılar diliyoruz" dedi. - İZMİR