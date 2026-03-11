İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay : Vakıflar'ın Belediye Binalarını Devralma Girişimi Büyük Bir Yanlış - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay : Vakıflar'ın Belediye Binalarını Devralma Girişimi Büyük Bir Yanlış

11.03.2026 20:14  Güncelleme: 21:36
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün belediyeye ait binaları devralma girişimini 'çok büyük bir yanlış' olarak nitelendirirken, onay bekleyen kredilere de dikkat çekti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün belediyeye ait bazı binaları devralma girişimini "çok büyük bir yanlış" olarak nitelendirdi. Tugay ayrıca, belediyenin ulaşım ve altyapı yatırımları için başvurduğu 9 kredinin iki yıldır onay beklediğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülürken, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün belediyeye ait Egemenlik Evi, Meslek Fabrikası ile gasilhane ve morg binalarına yönelik devir ve tahliye girişimi yeniden gündeme geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tugay, "Vakıflarla ilgili çokça açıklama yaptık. hukuki süreç de devam ediyor. Vakıfların bir mülke ihtiyacı olduğuna dair iddia doğru değil. İzmir'de pek çok mülkünü kiralayıp, başkalarına veriyor. Ayrıca yine Yağmur Hanım'ın Sayıştay raporlarından çıkardığı bulgulara göre 9 bin 121 tane mülkünde işgalci var. Onlara sahip çıkmama gibi bir durumu var. Hal böyleyken elinde çok fazla sayıda mülk varken, kamu hizmeti yürüyen Büyükşehir'in mülklerini tamamen habersiz, hukuksuz, belgeyle ispatlanacak bir mülkiyet sorunu yokken bir kanundan kendince bir gerekçe üreterek, çok değerli, İzmir halkına ait bir mülk... Orada ne hizmetler görüldüğünü defalarca anlattık. Kendi elindeki mülkleri değerlendiremeyen, bunları kiraya veren, kira ödetemeyen vakıflar çok yanlış bir iş yapıyor. Ben hukuk yolunda bu işin çözüleceğini biliyorum. Çözülmesi lazım. Yoksa herkes için kabul edilemez bir sonuç çıkacak ortaya. Süreci takip etmeye devam edeceğiz. Çok büyük bir yanlış ve hata. En kısa zamanda geri dönüleceğini umuyorum" dedi.

Krediler keyfi onaylanmıyor

Toplantıda Tugay, sosyal medyada İzmir'i ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni karalamaya yönelik sistematik bir kampanya yürütüldüğünü de öne sürdü.

Belediyenin ulaşım yatırımları için planladığı projelere ilişkin bilgi veren Tugay, 400 elektrikli otobüs alımı için kredi başvurularının bulunduğunu, ayrıca yeni nesil troleybüs ya da dinamik şarjlı elektrikli otobüs alımı için 80 milyon euroluk dış finansmanla ön kredi anlaşması yaptıklarını söyledi. Tugay şöyle devam etti:

"Bunlar hala onay bekliyor. Bunu söylediğimde 'Vergi, SGK borcunuz var ondan onay verilmiyor' diyorlar. Hayır efendim, ondan önce biz yaptık bunu. O geçen yıl mayıs ayında çıkan bir kanun. Bütün kredilerin hepsi bu kanundan önce yapılmış başvurular. O gün neydi gerekçe? Hiçbir gerekçe yoktu. İki yıldır yanlış bilmiyorsam bizim en az 9 kalem kredimiz, hepsi altyapı ve ulaşım kredileri, halen bekliyor. Bunun hiçbir açıklaması yok. Geçen yıl mayıs ayında çıkan o kanundan önce neden kredilerin onaylanmadığını bize kimse açıklayamıyor. Tamamen keyfi. İzmir'in sorunlarına duyarsızlık bu. İzmir'in ihtiyaçlarını umursamamak bu. İzmir'in yatırım yapmasının önünde engel olmaktır bu. Eğer bu böyle olursa biz tabii ki bunu bu şekilde ifade edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Cemil Tugay, Ekonomi, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.