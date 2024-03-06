İzmir Büyükşehir Belediyesi Küçükbaş Üreticilere Yem Desteğini Artırıyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvan üreticilerine sağladığı yem desteğini artırmak için ilk kez kendi arazilerini tarıma açtı. Urla ve Tire'de toplam 60 dönüm alana arpa ekildi. Tarlalardan elde edilen yem bitkileri yine küçük üreticiye ücretsiz dağıtılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda küçükbaş üreticisine desteklerin artırılması hedefiyle belediye arazileri ilk kez işlenmeye başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Küçükbaş Hayvancılığı Destekleme Projesi kapsamında, üreticiye ücretsiz yem desteğinin artırılması için Büyükşehir'in Urla ve Tire'deki arazilerine arpa ekildi. Urla'da 10 dönüm, Tire'de 50 dönüm olmak üzere 60 dönümlük alan, İzmirli çiftçiler için üretime kazandırılmış oldu.

ÜRETİCİYE 9 MİLYONLUK DESTEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in küçük üreticiyi doğduğu yerde doyurma hedefiyle İzmir genelinde küçükbaş hayvancılığa desteklerini artırdı. 2020 yılında başlatılan küçükbaş yem dağıtım projesi kapsamında, toplam 153 mahallede 947 üreticiye yaklaşık 2 buçuk ton yem dağıtıldı ve böylelikle küçük üreticiye 9 milyon 250 bin TL destek sağlanmış oldu" dedi.

"İLK DEFA EKİM YAPILDI"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Ar-ge Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi İlker Ağın da "İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki tarım arazilerini değerlendirmek ve onları üretime kazandırmak amacıyla söz konusu arazilere bu yıl ilk defa ekim yaptık. Daha önce belediyemiz mülkiyetindeki arazilerde böyle bir çalışma yapılmamış. İlk defa bu çalışmayı yürütüyoruz. Şu an bulunduğumuz Urla'daki tarlaya arpa ekildi. Toprakla buluşturduğumuz arpa tohumlarımız çimlendiler, boy verdiler. Aynı zamanda Tire'nin Kahrat Mahallesi'nde de bir 50 dekar arazimiz var. Orayı da arpa ekerek değerlendirdik. Arpa, karma yemler içinde önemli bir bileşen. Tek başına da kıymetli bir enerji yemi. Dolayısıyla bizim hayvan beslemeye destek olması açısından tercih ettiğimiz bir ürün oldu ve yüksek bir verim bekliyoruz. Elde ettiğimiz ürünler, küçükbaş üreticimize gidecek" ifadelerini kullandı.