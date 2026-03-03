İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal'a Yanıt

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın meclis toplantısında dile getirdiği Alzheimer Merkezi ve Ziya Gökalp Kültür Merkezi'ne ilişkin ödeme iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, devir süreci için bakanlık onayı beklenirken herhangi bir ödemenin yasal olarak mümkün olmadığı vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantısında Belediye Başkanı Yıldız Ünsal tarafından dile getirilen iddialara ilişkin "Zorunlu açıklama" başlığıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Alzheimer Merkezi ve Ziya Gökalp Kültür Merkezi'nin devrine ilişkin sürecin Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayına tabi olduğu belirtilerek, henüz gerçekleşmemiş bir devir işlemi için ödeme yapılmasının yasal olarak mümkün olmadığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden "Zorunlu açıklama" başlıklı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Yıldız Ünsal tarafından, ilçe belediye meclisi toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Sayın Cemil Tugay'a atfen dile getirilen bazı iddialar ne yazık ki gerçeği yansıtmamaktadır. Basına yansıyan haberlerden Sayın Yıldız'ın dile getirdiğini öğrendiğimiz 'Büyükşehir bizim iki tane merkezimizi aldı. Biri de Alzheimer Merkezi. Bu merkezleri 3 taksit ile ödeyecekti. Ancak bu ödenekleri biz almıyoruz. Direkt SGK'ye kesiliyor. Ancak aylar olmasına rağmen henüz ödenmedi' şeklindeki ifadesi tümüyle hatalıdır. Kamuoyunda oluşabilecek yanlış anlamaların önüne geçilmesi amacıyla konuya açıklık getirilmesi kaçınılmazdır. Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne göre bahse konu edilen işlemler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından izin alınması zorunludur. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka Belediyesi'nden devralmak için harekete geçtiği Ziya Gökalp Kültür Merkezi ve Alzheimer Merkezi için bu kapsamda gerekli süreçler başlatılmışsa da bakanlıktan onay taleplerimize henüz yanıt alınamamıştır. Bu nedenle henüz gerçekleşmeyen bir devir işlemi için ödeme yapılması da yasal olarak mümkün olmamıştır. Bu arada tasarruf genelgesinin yürürlük tarihinden önce 200 milyon TL bedelle devralmak için harekete geçtiğimiz Mavişehir'deki arazinin satışına Karşıyaka Belediyesi'nin onay vermediğini de değerli hemşehrilerimize hatırlatmak isteriz. İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm ilçe belediyelerimize olduğu gibi Karşıyaka Belediyesi'ne de ayrım gözetmeksizin destek olma çabası içindedir. Taziye evinin yapımı için verilen destek de bunun somut örneklerinden biridir. Karşıyaka Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi'nde bekleyen hiçbir ödemesi bulunmamaktadır."

Ne olmuştu?

Karşıyaka Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısında Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, belediyenin maddi durumuna ilişkin yaptığı açıklama sırasında "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay bir açıklama yaptı geçen günlerde. 'Bütün belediyelere destek oluyorum. Karşıyaka Belediyesine de destek olmaya hazırım' dedi kendisi. Destekten şunu bahsetmiş olabilir. Biliyorsunuz, Alzheimer merkezimizi ve Ziya Gökalp Merkezimizi bizden aldılar. Alzheimer Merkezimizi 33 milyona, Ziya Gökalp'i 95 milyona. Toplamında bu rakamlar üç taksitte verilecek SGK'ya. Bize ödenmiyor bu paralar. SGK borcumuza gidiyor. Ayda 42,5 milyon yapar. Aylık faizimiz 200 milyonun üzerinde. Ayda 42,5 milyon SGK'ya ödenecek ama aylar olmasına rağmen hiçbir ödeme yapılmadığı bilgisini veriyorum. Burada 'Karşıyaka Belediyesi'ne destek olmaya hazırım' dendiği için bunu da Karşıyaka halkına ve kent çalışanlarına verilmiş bir söz olarak kabul ediyorum. Takibini yapacağımızı, çözüme yönelik önerilerimizi en kısa sürede kendisine ileteceğimizi de ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.