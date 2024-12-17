İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Körfez İçin Temizlik Atılımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Körfez İçin Temizlik Atılımı

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için Gediz Nehri'nin denizle buluşma noktalarında temizlik çalışmalarına başladı. İZSU ekipleri, tarama ve temizlik çalışmaları ile çevre koruma hedefliyor.

17.12.2024 14:06  Güncelleme: 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Temiz Körfez' için çalışmalar Gediz'e uzandı

İZMİR - Körfez'in temizlenmesi için tarihinin en büyük yatırımlarından birini hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gediz Nehri'nin denizle buluştuğu noktalarda da temizlik çalışmalarına başladı. İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri Foça'da amfibik makineyle nehirden taşınan malzemeleri temizliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bir yandan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artıracak 4'üncü fazın yapımı ve tesisin daha verimli çalışmasını sağlayacak revizyon çalışmaları ile kent genelinde kanal ve yağmur suyu yatırımları sürerken diğer yandan su sirkülasyonunu sağlayarak Körfez'in daha hızlı bir şekilde kendisini yenilemesi için tarama çalışmaları yapılıyor. Körfez'e akan derelerde ıslah ve temizlik çalışmalarını da aralıksız sürdüren İZSU, Gediz Nehri'nden Foça'ya dökülen teressubat (tortu) malzemelerini de düzenli olarak temizlemeye başladı.

Körfez temizliğine destek

İZSU Genel Müdürlüğü 1. Bölge İşletmeler Daire Başkanlığı Dereler Teknik Amiri Mehmet Eroğlan Foça'da amfibik dere temizlik makinesi ile bir haftadır temizlik çalışması yaptıklarını aktardı. Gerenköy Mahallesi'ne yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta, Gediz Nehri'nin Foça'da denizle buluştuğu noktada bulunduklarını aktaran Eroğlan, "Bu malzemeleri sahadan uzaklaştırıyoruz. Gediz Nehri'nin Foça'da denizle buluştuğu ikinci bir nokta daha var. Burada da temizlik çalışması yapacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında Foça'da meydana gelebilecek olası sel ve taşkınların da önüne geçmiş olacağız. Dereleri temiz tutarak İzmir Körfezi'nin temizlik çalışmalarına destek veriyoruz" dedi.

Tarama ve temizlik çalışmaları sürüyor

Bostanlı Peynircioğlu Deresi'nin denize açıldığı noktada Körfez Temizlik Seferberliği'ne başlayan İZSU Genel Müdürlüğü, deniz taramalarında kullanılan dip tarama gemisi ile su sirkülasyonunu sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca kent genelindeki derelerde sürekli olarak büyük kepçe ile derelerin karadan ulaşılamayan ağız bölümünde birikmiş olan katı maddeler de alınıyor.

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Gediz Nehri, Güncel, Körfez, Çevre, Yerel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Körfez İçin Temizlik Atılımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:22 TDD Başkanı Kanak: Suriye’nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış TDD Başkanı Kanak: Suriye'nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
16:02 Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesine Özgür Özel’den ilk yorum Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
00:05 Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı
23:55 Okan Buruk’tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
23:54 Suriye’de PKK’yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 19:21:03. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Körfez İçin Temizlik Atılımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.