İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınlarından Beş Yeni Kitap

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları beş yeni kitabı daha okuyucularına sunuyor. " Kemeraltı'nın Yüzleri", "Yaşayan Kemeraltı Rehberi", "İzmir Söylevleri Aelius Aristedies", "Aklın Ayak İzleri" ve "Yolcu" kitaplarına İZELMAN kitap kafelerden, kitabevleri ve sanal marketlerinden ulaşılabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları (İzBB Yayınları) edebiyattan akademik yaşama beş yeni kitabıyla okuyucularıyla buluşuyor. İzBB Yayınları'nın akademik ve edebiyat dizilerinden çıkan "Kemeraltı'nın Yüzleri", "Yaşayan Kemeraltı Rehberi", "İzmir Söylevleri Aelius Aristedies", "Aklın Ayak İzleri" ve "Yolcu" kitaplarına İZELMAN kitap kafelerden, seçkin kitabevlerinden ve sanal marketlerinden ulaşılabilecek.

KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK KEMERALTI'NIN YÜZLERİ'NDE

Prof. Dr. Melek Göregenli'nin hazırladığı Erdem Ömüriş, Esra Dabağcı, Yağmur Alkın, Dilek Karabulut, Melda Yaman, Şakir Çakmak, Akın Ersoy'un makalelerinin yer aldığı "Kemeraltı'nın Yüzleri"nde tarihi çarşının ve kültürel çeşitliliğin izleri konu alındı. Dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi olarak tanımlanan Kemeraltı'ndaki geleneksel mesleklere ve tarihi yapısında geçirdiği dönüşümlere dair bilgilerin yer aldığı kitapta, yüze yakın esnaf, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve araştırmacılarla görüşmeler de yer aldı.

ALIŞVERİŞ, ARKEOLOJİ, İNANÇ, SANAT VE GASTRONOMİ MERKEZİ KEMERALTI

Kemeraltı'nın çok daha iyi tanınması amacıyla hazırlanan çalışma, "Yaşayan Kemeraltı Rehberi" adıyla yayımlandı. Türkçe ve İngilizce olarak iki dilli hazırlanan kitapta, Kemeraltı'nın kentin dünyaya açılan ve dünyadaki sayısız yeniliklerin İzmir'e ulaşma noktası olmasından bahsedildi. Melda Yaman ve Erkin Başer'in hazırladığı kitap; Ahmet Uhri, Erkan Serçe, Bozkurt Ersoy, Sultan Kavili Arap, Elif Yücebaş, İpek Özbek, Enriko Filipuçi, Akın Ersoy, Ertan Daş, Siren Bora, Melek Göregenli, İbrahim Alpaslan, Başak Ocak, Bülent Kıran'ın makalelerinden oluştu. Çarşının kuruluşundan kaybolan mesleklere, sektörel değişimlerden sinemalara, kitabevlerine, eczanelere kadar farklı sektörlere ilişkin bilgilere ve esnaflarla söyleşilere yer verildi.

İZBB YAYINLARI İLE YAPI KREDİ YAYINLARI İŞ BİRLİĞİ

İzBB Yayınları ile Yapı Kredi Yayınları'nın iş birliği Nazım Hikmet'in ölümsüz eserlerinden biri olan "Yolcu"yu kent belleğinin silinmez bir parçası haline getirdi. İzBB Yayınları "Yolcu" isimli oyununu, İzmirli tiyatrosever okurları için yayımlarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu da 2024-2025 sezonunda oyunu sergileyecek.

KENTİN ANTİK ÇAĞINA İLİŞKİN BELGELER

Aelius Aristedies'in İzmir üzerine verdiği söylevleri ilk defa bir araya getiren "İzmir Söylevleri" kitabı da, kentin antik çağ tarihi ve kültürel yapısına ilişkin bilgiler içerdi. Murat Tozan'ın ayrıntılı dipnotlarla günümüz Türkçesine çevirdiği söylevlerden ve dönemin düşünürlerinden Aristedies'in hayatını ve önemini de kaleme aldığı kitap, kentin geçmişine ve kültürel mirasına merak duyan okurlar için hazırlandı.

BİR DEVRİMCİNİN ROMANI

Üniversite yıllarında, kendini, dünyayı çalkayan isyan ateşinin içinde bulan bir devrimcinin hikayesinin anlatıldığı "Aklın Ayak İzleri" de okuyucularıyla buluştu. Kitabın arka kapak tanıtımında şu cümleler yer aldı:

"Tünele en önde Cihan girdi. Onu, Mahir takip etti; ardından Ömer, Ulaş, Ziya ve en arkada da elinde bir çöp varili kapağıyla Oktay. Özgürlüğe kanat çırpan kelebekler gibiydiler, nasıl yangına uçtuklarını bilmediler."