İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeni Tramvay Araçları İçin İhaleye Çıkıyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi 27 Ocak'ta hizmete alınan Çiğli Tramvay hattının yanı sıra Konak ve Karşıyaka tramvay hatlarında da kullanılmak üzere yeni tramvay araçları alacak. Yüzde 60 yerlilik şartının getirildiği 26 araçlık ihale 17 Nisan'da yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem yatırımlarına devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği rahatlatmak, Çiğli ilçesindeki kritik noktalara ulaşımı kolaylaştırmak için 27 Ocak'ta hizmete alınan Çiğli Tramvay hattının yanı sıra Konak ve Karşıyaka tramvay hatlarında çalışacak 26 elektrikli tramvay aracı için ihaleye çıktı. 127 kalem yedek parça, 11 kalem özel alet ve ekipmanı içeren ihale 17 Nisan'da yapılacak. Üretilecek araçlarda yüzde 60 oranında yerlilik şartı aranacak.

ARAÇLAR 27 AY İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

İhaleyi kazanan firma sözleşmenin imzalanmasının ardından ilk iki aracı 18 ay sonra teslim edecek. Araçların tümü 27 ay içinde teslim edilmiş olacak. Yeni tramvay araçları ile birlikte üç hatta hizmet veren tramvay aracı sayısı 64'e çıkacak.

TRAMVAY HATLARI 33,6 KİLOMETREYE ULAŞTI

2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018'de de 12,8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle tramvay İzmir'de toplu ulaşımın önemli unsurlarından biri oldu. Çiğli Tramvayı'nın da hizmete girmesi ile İzmir'deki tramvay hatlarının uzunluğu 33,6 kilometreye ulaştı.

YENİDEN İHALEYE ÇIKILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında tramvay hatlarında kullanılmak üzere 26 araç alımı için düzenlediği ihaleyi Bozankaya A.Ş. 749 milyon 750 bin TL'lik teklifle kazanmış, ancak firma artan maliyetler nedeniyle sözleşmeyi tek taraflı fesh etmişti.