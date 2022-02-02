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İzmir Büyükşehir, can dostlara mama dağıtımını arttırdı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir, can dostlara mama dağıtımını arttırdı

02.02.2022 11:30
İzmir Büyükşehir, can dostlara mama dağıtımını arttırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için tüm sene boyunca aralıksız devam ettirdiği mama desteğini havaların soğumasıyla arttırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için tüm sene boyunca aralıksız devam ettirdiği mama desteğini havaların soğumasıyla arttırdı. Kentin 30 ilçesinde yiyecek bulmakta zorluk çeken can dostlar için Büyükşehir Belediyesi ekipleri hem mama dağıtıyor hem de bakım ve rehabilitasyon hizmeti veriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverlerin de desteğini alarak yürüttüğü mama dağıtımını soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanarak aç kalan sokak hayvanları için arttırdı. Her gün enerji değeri yüksek mamaları sokak hayvanlarıyla buluşturan Büyükşehir ekiplerinin haftalık mama dağıtımı 3,5 tona yaklaşıyor.

Kış mevsiminin yaşam koşullarını zorlaştırdığı can dostlara İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü bakım ve rehabilitasyon hizmeti de veriyor.

"Mama alımlarımız her sene artarak devam ediyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Umut Polat sokak hayvanlarını soğuk kış günlerinde yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Özellikle yoğun soğukların olduğu, olumsuz hava koşullarının arttığı kış dönemlerinde mama desteğimiz artarak sürüyor. Yıllık olarak sokak hayvanlarının beslenmesi için 150 ton mama dağıtımımız gönüllüler ve görevlilerimiz eşliğinde devam ediyor. Mama miktarlarımızın alımı her geçen sene artarak devam ediyor. İlçelerimizdeki besleme çalışmalarını yerel hizmetler şube müdürlüklerimiz ve mahalle muhtarlarımız aracılığıyla yürütüyoruz. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma gönüllülerimizden destek almaktayız" dedi.

"Başkanımıza teşekkür ediyoruz, kedi ve köpeklerimiz aç değil"

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Esin Önder, "Belediye başkanımıza çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kedi ve köpeklerimiz aç değil. Vatandaşlar da bu çalışmaya çok iyi bakıyor. Başka illerde bu projeler yok. Bizim ilimiz çok daha iyi. Belediye Başkanımız acil ve münferit olaylar dışında sokak hayvanlarını hiçbir zaman toplamadı" diye konuştu.

"İyi ki İzmir Büyükşehir Belediyesi var"

HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan ise "Yıllardır İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışıyoruz. Başkanımız Tunç Soyer göreve geldikten sonra çalışmalarımız daha da ivme kazandı. Gönüllülere dağıttıkları mamalar sayesinde kış aylarında patili dostlarımız aç kalmıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Mama fiyatları da ortada. İyi ki İzmir Büyükşehir Belediyesi var" ifadelerini kullandı. - İZMİR

İzmir Büyükşehir, can dostlara mama dağıtımını arttırdı
İzmir Büyükşehir, can dostlara mama dağıtımını arttırdı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Veteriner, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir, can dostlara mama dağıtımını arttırdı - Son Dakika


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