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İzmir Dayanışması yeniden canlanıyor: Başkan Soyer'den çağrı var - Son Dakika

İzmir Dayanışması yeniden canlanıyor: Başkan Soyer'den çağrı var

07.01.2022 10:25
İzmir Dayanışması yeniden canlanıyor: Başkan Soyer'den çağrı var

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi ve deprem sürecinde başlattığı İzmir Dayanışmasını giderek ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle yeniden canlandırıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi ve deprem sürecinde başlattığı İzmir Dayanışmasını giderek ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle yeniden canlandırıyor. Başkan Tunç Soyer tüm İzmirlileri, İzmir Dayanışmasının parçası olmaya çağırarak, "Yoksulluğun hiçbir eve uğramadığı bir İzmir'i birlikte inşa edeceğiz. Umutluyuz, güzel günler yakın" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ekonomik sıkıntılara karşı yeniden İzmir Dayanışmasını başlatılıyor. Kara kış destekleri kapsamında gıdadan nakdi yardıma, giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için vatandaşların yanında olmayı sürdüren büyükşehir, pandemi ve depremde başlattığı İzmir Dayanışmasını bu kez "İzmir'in size ihtiyacı var" sloganıyla harekete geçiriyor. Kampanya ile kara kışı her geçen gün daha çok hisseden İzmirli yurttaşlara desteğin büyütülmesi hedefleniyor.

"Dayanışmamızın ilk adımını Gıda Paketi Kampanyamız ile atıyoruz"

Sosyal medya hesaplarından İzmir Dayanışmasını duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Geçtiğimiz iki buçuk yılda birçok acıya birlikte göğüs gerdik. Çok şiddetli bir depremi yaşadık, kayıplarımız oldu, yas tuttuk. Bir yandan ekonomik krizle, bir yandan salgınla mücadele ettik. Her şeye rağmen bir arada durduk, her zorluğun üstesinden birlikte geldik. Şimdi yine bir arada; tek yumruk olacak, düşeni kaldıracağız. Yoksulluğun hiçbir eve uğramadığı bir İzmir'i birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Başkan Soyer, el birliğiyle İzmir'de, Türkiye'ye örnek olacak bir dayanışma ağı kurduklarını vurgulayarak şöyle devam etti: "Önce mutfaktaki yangını söndüreceğiz. Bu amaçla dayanışmamızın ilk adımını Gıda Paketi Kampanyamız ile atıyoruz. Tüm İzmirlileri bu dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyorum. Umutluyuz, güzel günler yakın."

Nasıl destek olurum?

İzmir Dayanışmasına katılmak için bizizmir.com web sitesine girerek Halkın Bakkalı üzerinden 185 liralık gıda paketi ve 65 liralık hijyen paketinden istenildiği miktarda satın alınabiliyor. Gıda paketi; bir litre ayçiçeği yağı, birer kilo pirinç, bulgur, nohut, un, çay ve şeker, 500 gr siyah zeytin, 500 gramlık iki paket makarna, 750 gr tuz, 65 gramlık iki paket hazır çorbadan oluşuyor. Hijyen paketinde ise bir diş fırçası, 50 ml diş macunu, 7'li hijyenik ped, 5'li 60 gr sabun, 50 ml kolonya, 500 ml şampuan, 20 cc el kremi bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yardım için başvurmuş, gerçekten desteğe ihtiyacı olan ve sosyal incelemesi tamamlanmış ailelere bu paketleri ulaştıracak. - İZMİR

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir Dayanışması yeniden canlanıyor: Başkan Soyer'den çağrı var - Son Dakika


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