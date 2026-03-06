İzmir'de 165 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de 165 Suçlu Yakalandı

06.03.2026 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen operasyonla hakkında hapis cezası bulunan 165 kişi yakalandı.

(İZMİR) - İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 165 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 5 Mart günü operasyon düzenledi.

Merkez ve dış ilçelerde görev yapan 200 polisin katılımıyla saat 06.30'da 88 adrese yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyon 24 saat sürdü. Operasyon kapsamında "kasten öldürme", "resmi belgede sahtecilik", "hırsızlık", "yağma", "yaralama", "uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma", "dolandırıcılık", "cinsel suçlar" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 165 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, İzmir, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de 165 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
İsrail’in füze yağdırdığı Lübnan’da ölü sayısı 77’ye yükseldi İsrail'in füze yağdırdığı Lübnan'da ölü sayısı 77'ye yükseldi
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı ''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
Macron’dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
Okul önünde dehşet Başından vurup kaçtı Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

10:34
Eller tetikte Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
10:23
Tepki yağıyor Trump İran’ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı
Tepki yağıyor! Trump İran'ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı
10:14
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran’dan sonra Türkiye...
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...
08:45
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
07:55
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 11:08:36. #.0.5#
SON DAKİKA: İzmir'de 165 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.