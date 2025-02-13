İzmir'de 2 Zanlı Cezaevine Gönderildi

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(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, nitelikli yağma, yankesicilik ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından aranan şahıslara yönelik Konak ilçesinde yapılan operasyonda, nitelikli yağma ve yankesicilik suçundan hakkında 13 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. ile uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.G., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki zanlı cezaevine gönderildi.