İzmir\'de 2026-2027 eğitim yılı çelenk töreniyle başladı, 850 bin öğrenci ders başı yaptı

(İZMİR) - Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için ilk ders zili çaldı. İzmir'de de İlköğretim Haftası kutlama programı kapsamında çelenk töreni düzenlendi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı kapsamında düzenlenen çelenk töreninde, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, kurumunun çelengini Atatürk Anıtı'na bıraktı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, şu ifadeleri kullandı:

"Sekiz yüz elli bin öğrencimiz, altmış bin öğretmenimiz ve çalışanlarımızla, bilgiden fikir, fikirden eser, eserden medeniyet üreten bir eğitim anlayışıyla istikbalimizi inşa ve ihya etme kararlılığındayız. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur' ifadesini şiar edinerek Türkiye Yüzyılı'nın inkişafına katkıda bulunacak neslin sorumluluğunu her zerremizde hissediyoruz. İstikbalimizin yıldızı sevgili öğrencilerim, şimdi sözün en güzel yerinde siz varsınız. Sizler asırlık hayallerimizin, zamanı aşan menzillerimizin ve yarınlarımızın asıl sahibisiniz. Aziz milletimizin rüyalarını gerçekle ihya edecek, bu topraklarda yeni başarıların, yeni eserlerin ve yeni destanların mimarları sizler olacaksınız. Siber vatandan uzay ufuklarına kadar her alanda ay yıldızlı sancağımızı şerefle dalgalandıracaksınız. Önünüzde sınırları yeniden çizilen bir dünya var. Mesele sadece ileriye gitmek değil, nereye, hangi değerlerle yürüyeceğinizi bilmektir. Çağı yakalamak kadar, çağa yön verecek bir iradeye sahip olmak da mühimdir. Teknolojiyi kullanın ama teknolojinin sizi kullanmasına asla izin vermeyin. Dünyayı tanıyın ama kendi hikayenizi unutmayın. Kalbinizden iyilik, zihninizden merak ve hayallerinizden cesaret hiç eksilmesin. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

"ÇOCUKLARIMIZI YASAKLARLA, KORKUYLA DEĞİL, BİLİNÇLE KORUYALIM"

Velilere seslenen Yahşi, "Evlatlarımıza verebileceğiniz en kıymetli değer, onları her haliyle kucaklayan koşulsuz sevginiz ve köklerimizin kadim hasletleriyle yoğrulan bir aile iklimidir. Çünkü her çocuk kendisine güvenildiği yerde güç, sevildiği yerde cesaret bulur ve doğru rehberlikle kendi yolunu çizer. Bugün evlatlarımızın zihinlerini esir alan, dikkatlerini dağıtan dijital tuzaklara, ekran bağımlılığına ve ruhu körelten her türlü zararlı alışkanlığa karşı yeşil bir kale, güçlü bir kalkan olmak hepimizin vazifesidir. Ellerinden birlikte tutalım, seslerini birlikte duyalım, hayallerine birlikte omuz verelim. Çocuklarımızı yasaklarla değil, güçlü bağlarla; korkuyla değil, bilinçle koruyalım. Onlara ekranın ötesinde bir hayat, sanal dünyanın ötesinde gerçek dostluklar, üretmenin, paylaşmanın ve birlikte yaşamanın güzelliğini gösterelim. Bu duygu ve düşüncelerle 2026-2027 eğitim öğretim yılının İzmir'imize, ülkemize ve tüm eğitim camiamıza hayırlar getirmesini temenni ediyor, eğitim ailemize başarılar diliyorum" dedi.