(İZMİR) - İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda, 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
İzmir'de Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontroller sırasında T.K. (37) isimli şahsın GBT ve UYAP sorgulamasında, 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Polis ekiplerince yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Son Dakika › Yerel › İzmir'de 27 Yıl Hapis Ceza Kapsamında Yakalanma - Son Dakika
