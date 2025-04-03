İzmir'de 55 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar İçin Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Açıldı - Son Dakika
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İzmir'de 55 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar İçin Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Açıldı

İzmir\'de 55 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar İçin Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 55 yaş ve üzeri vatandaşlar için Güzelbahçe Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'ni hizmete sundu. Merkez, sosyal etkinlikler, eğitimler ve sportif aktiviteler sunarak yaşlı bireylerin sosyalleşmesine olanak tanıyor.

03.04.2025 09:32  Güncelleme: 09:34
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 55 yaş ve üzeri vatandaşların faydalanması için Güzelbahçe Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'ni faaliyete geçirdi. Merkezde yaşıtlarıyla sohbet edip çay içebilecek İzmirliler ayrıca eğitimlere, sanat atölyelerine, kültürel etkinliklere ve sportif aktivitelere katılabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 55 yaş ve üzerindeki bireyler için hayata geçirdiği Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerine bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Güzelbahçe Sağlıklı Yaş Alma Merkezi kapılarını açtı. Hafta içi her gün 8.30-17.30 arası açık olan tesiste eğitimler, sanat atölyeleri, kültürel etkinlikler ve sportif aktiviteler yapılıyor.

"Başkan'ımızın öncülüğünde bu hizmetlerin yayılması için çalışıyoruz"

Huzurevi Şube Müdürlüğü'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Mert Erdoğan, tesiste 55 yaş ve üzerindeki vatandaşların müzik, resim, seramik atölyelerine, akıl ve zeka oyunları gibi etkinliklere, ayrıca sportif aktivitelere katılabildiğini belirterek "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımızın sağlıklı yaşam sürmesi adına yeni merkezler açıyoruz. Merkezimiz hafta içi her gün 8.30-17.30 saatleri arasında açık olacak. İsteyen vatandaşlarımız buraya gelip hizmetten faydalanabilecek ve kendi yaşıtlarıyla çay içerek sohbet de edebilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay öncülüğünde bu hizmetlerin yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Merkezlerin yaygınlaşmasını istiyorlar"

Merkezde spor eğitmenliği yapan Özge Kip, "Pilates antrenörüyüm. Burada egzersizler yapıyoruz. Kas gelişimi üzerine hareketler yapıyoruz. Merkezin haricinde evde neler yapılabilir, onları öğretiyorum. Yaş ilerledikçe bireylerin daha sağlıklı bir şekilde gün geçirmesi için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Resim eğitmeni ve sağlık teknikeri olan Gülşah Özdemir, yaş almış yurttaşlar ile güzel vakit geçirdiklerini belirterek "Onlara yardımcı olmak ve güzel etkinlikler yapmayı amaçlıyoruz. Burası gerekli bir yer. Yaşlılarımız burada kendilerine vakit ayırabiliyor, birlikte sosyalleşebiliyor. Hayatlarındaki farklılıkları değerlendirmelerini istiyoruz. Tecrübelerinden hem bizler faydalanalım hem de kendileri faydalansın istiyoruz. Merkezimize gelen büyüklerimizle vakit geçirdiğimizde kendilerinin çok mutlu olduğunu gördük ve bu merkezlerin yayılmasını istediler" ifadelerini kullandı.

Akıl ve zeka oyunları eğitmeni Çiğdem Kara, tesiste birçok oyun oynadıklarını ve güzel vakit geçirdiklerini söyleyerek "Birlikte eğleniyoruz ve öğreniyoruz. Kaliteli vakit geçirdiğimizi düşünmek bizleri mutlu ediyor. Yetişkinlerimiz bunları çocuk oyunu gibi görüyorlar ama günlerce uğraşacak oyun ve etkinliklerimiz de oluyor. Mutlu oluyorlar" dedi.

"Teşekkür ederiz, devamını istiyoruz"

Merkezden faydalanan Meryem Subaş ise "Eşimle beraber geldik. Boş zamanımızı değerlendiriyoruz. Memnunuz. Arkadaşlarımıza da tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederiz. Devamını da istiyoruz" diye konuştu. Gülten Yazgan da, "Günümüz çok güzel geçiyor. Mutluyuz. Yaşamayı daha çok sevdim. Resim ve müzik dersi aldım" dedi.

İzmirli Sevinç Uytun da, "Burası çok güzel, özellikle kadınlar için bu tesis çok iyi olacak. Çok aktivite var. Eğitici etkinlikler de bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından mutluyum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de 55 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar İçin Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Açıldı - Son Dakika

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