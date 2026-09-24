İzmir'de 78 adrese eş zamanlı baskında aranan 184 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de 78 adrese eş zamanlı baskında aranan 184 kişi gözaltına alındı

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İzmir\'de 78 adrese eş zamanlı baskında aranan 184 kişi gözaltına alındı
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İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 150 personelin katıldığı, 24 saat süren ve 78 adrese baskın yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 184 kişi gözaltına alındı.

(İZMİR) - İzmir'de polis ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 24 saat süren operasyonda 184 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 150 personelin katıldığı ve 24 saat süren operasyonda 78 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Yapılan operasyonda; öldürme, yağma, hırsızlık, yaralama, tehdit, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti yapma veya kullanma, dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 184 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İzmir'de 78 adrese eş zamanlı baskında aranan 184 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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