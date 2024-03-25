İzmir\'de arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri yeniden başladı

İzmir'de, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle geçici süreliğine iptal edilen arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri yeniden başladı.
İzmir'de, olumsuz hava ve deniz şartları nedeni ile iptal edilen arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri yeniden başladı. İZDENİZ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın yolcularımız, tüm saferlerimiz saat 17.00'dan itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz." - İZMİR
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Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.
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