Torbalı'da Çamura Saplanan İki Çocuğu İtfaiye Kurtardı

(İZMİR) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, etkili olan sağanak sonrası oyun oynadıkları arazide çamura saplanarak mahsur kalan iki çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün etkili olan yoğun yağışın ardından araziler adeta bataklığa döndü. Buralarda top oynayan 10 yaşındaki iki çocuk çamura saplanarak mahsur kaldı. Bulundukları yerde hareket etmekte zorlanan çocuklar, her çırpınışta daha da derine gömülme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Torbalı ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumları iyi

Kaygan ve dengesiz zemin üzerinde ilerlemekte güçlük çeken ekipler, bir yandan kendi güvenliklerini sağlarken diğer yandan çocuklara ulaşmak için büyük dikkat ve sabırla çalıştı. Çamurun her adımda içine çektiği arazide kontrollü şekilde ilerleyen itfaiyeciler, çocukları bulundukları yerden tek tek çıkararak güvenli alana taşıdı.

Korku dolu anların ardından sağlık ekiplerine teslim edilen çocukların durumlarının iyi olduğu belirtildi.