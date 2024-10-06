İzmir'de Dama Oyunu Geleneği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'de Dama Oyunu Geleneği

İzmir\'de Dama Oyunu Geleneği

İzmir'deki kıraathanede her yaştan vatandaş dama oynayarak yarışmalara hazırlanıyor.

06.10.2024 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de bulunan bir kıraathanede her yaştan vatandaş, alışılmış taş oyunları yerine 'dama' oynamak için toplanıyor. Bir araya gelen vatandaşlardan kimisi kendini yarışmalara hazırlıyor, kimisi de hobi olarak saatlerini damaya harcıyor.

Konak ilçesine bağlı Eşrefpaşa semtinde bulunan bir kıraathanede yaklaşık 60 senedir, her yaştan vatandaş dama oynamak için bir araya geliyor. Kıraathane içerisinde alışılmışın dışında bir oyunla dikkatleri çeken vatandaşlar, sabah saatlerinde kıraathanenin yolunu tutuyor. Akşam saatlerine kadar dama müsabakaları yapan vatandaşları, kıraathanedeki diğer müşteriler de merakla izliyor. Müsabakaya katılan kişilerden kimileri oyunu hobi olarak oynarken kimileri de ülke genelinde düzenlenecek turnuvalar için kendini hazırlıyor.

Eğlenmek için dama oynamaya geldiğini aktaran 65 yaşındaki Hasan Yiğit, 15 senedir dama oynadığını, dama sayesinde güzel vakit geçirdiğini ve kıraathanede dama şampiyonlarının da olduğunu belirtti. Damanın bir zeka oyunu olduğunu ifade eden 67 yaşındaki Şükrü Türkseven ise bu oyunun ilerleyen zamanlar için de Alzheimer gibi hastalıklara faydalı olduğunu, dedikodu yapmak yerine böyle zeka oyunları oynamayı tercih ettiklerini söyledi.

"Çeneler çalışmıyor, beyinler çalışıyor"

Dama oynamaya farklı bir ilçeden geldiğini anlatan 68 yaşındaki Müslüm Çelik, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki ayın 23'ünde de yarışmaya katılacağız. Hepimiz farklı ilçelerden gelip burada buluşuyoruz. Beyin jimnastiği yapıyoruz. Bu kahvede çeneler çalışmıyor, beyinler çalışıyor."

"Hobi olarak oynuyorum ama bazen yarışmalara katılıyorum"

Oyunu babasından gördüğünü ve babasının kendisini teşvik ettiğini söyleyen 68 yaşındaki Ümit Bahçeci de bu oyunun iddia üzerine oynanmayan bir oyun olduğunu vurguladı. Sözlerini sürdüren Bahçeci, "Burada önemli olan karşındakini yenebilmektir. Ben hobi olarak oynuyorum ama bazen yarışmalara da katılıyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür, izmir, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Dama Oyunu Geleneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:29 AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi
09:46 Edirne’de 14 bin hektarlık saha için 5 yıllık petrol arama ruhsatı verildi Edirne'de 14 bin hektarlık saha için 5 yıllık petrol arama ruhsatı verildi
09:34 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış
08:56 İstanbul’un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu
07:59 Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp ’Üstüm nasıl olmuş, iyi mi’ diye sordu Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 11:15:29. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Dama Oyunu Geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement