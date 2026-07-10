İzmir'de elektrik akımında 2 can kaybı davası başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de elektrik akımında 2 can kaybı davası başladı

İzmir\'de elektrik akımında 2 can kaybı davası başladı
10.07.2026 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılan iki kişinin davasında 6 bürokrat yargılanıyor.

İzmir'de 2 sene önce sağanak yağış sırasında Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın sokak ortasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili süren davada, aralarında İZSU'nun mevcut ve eski genel müdürlerinin de bulunduğu 6 bürokratın yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, sanıkların kusur durumunun tespiti için bilirkişi raporu alınmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İzmir'de 12 Temmuz 2024 tarihinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken suyla dolan yolda elektrik akımına kapılan tıp öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ve onu kurtarmak isterken akıma kapılan İnanç Öktemay'ın (44) ölümüyle ilgili hukuki süreç devam ediyor. İstinaf mahkemesinin yerel mahkemenin verdiği hapis cezalarını bozması ve tutuklu sanıkları tahliye etmesinin ardından, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1'inci İdari Dava Dairesi'nin kararıyla dosyaya dahil edilen 6 İZSU görevlisi bugün İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ile tutuksuz sanıklar İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, eski İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, eski İZSU Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürü Ömer Karabilgin, İZSU Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürlüğü Mühendisi Ezgi Nazaroğlu ve taraf avukatları katıldı. Eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada ilk sözü alan eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, soruşturma aşamasındaki ifadelerini tekrarlayarak suçsuz olduğunu savundu ve beraatini talep etti. Mevcut İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan da benzer şekilde beraat talebinde bulunarak, "Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Mülkiye müfettişi denetiminden geçtik. Denetimin ardından hazırlanan raporda hukuken yargılanmam gerektiği yazmaktadır" ifadelerini kullandı.

Diğer tutuksuz sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Acılı baba: "Adalete güveniyorum"

Duruşmada söz alan ve sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ise mahkeme heyetine seslenerek, "Bir babanın yaşayacağı en ağır acıyla karşınızdayım. Tüm sanıkların cezalandırılmalarını istiyorum, adalete güveniyorum" dedi.

Duruşma ertelendi

Sanık savunmaları ve müşteki beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların mevcut adli kontrol şartlarının devamına hükmetti. Heyet, olayın meydana gelmesinde sanıkların, hayatını kaybedenlerin ve üçüncü kişilerin kusur durumlarının net bir şekilde tespiti amacıyla dosyanın alanında uzman İTÜ/ODTÜ öğretim üyelerinden oluşacak 5 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 9 Ekim tarihine erteledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İzmir, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de elektrik akımında 2 can kaybı davası başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını: Türkiye’nin İsrail’e tehdit oluşturması için F-35’lere ihtiyacı yok İsrail basını: Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturması için F-35'lere ihtiyacı yok
İspanyollar duyurdu: Mourinho’dan Arda’ya dev güzellik İspanyollar duyurdu: Mourinho'dan Arda'ya dev güzellik
AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
Beşiktaş’tan gönderilen Jota Silva’nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü Beşiktaş'tan gönderilen Jota Silva'nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı

15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
15:38
İki ilde alarm Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
14:39
Özgür Özel görevden mi alınacak Haberler.com Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklara sordu
Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu
14:30
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 16:41:50. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de elektrik akımında 2 can kaybı davası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.