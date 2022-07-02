İzmir'de Engellilere Özel Ücretsiz Gemi Turları - Son Dakika
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İzmir'de Engellilere Özel Ücretsiz Gemi Turları

02.07.2022 14:14
İzmir'de Engellilere Özel Ücretsiz Gemi Turları

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli yurttaşlar ve bir refakatçileri için yaz mevsimi boyunca her hafta salı günleri Konak-Güzelbahçe-Mordoğan-Foça güzergahında gemi turu yapacak. Ücretsiz olacak turların ilki 5 Temmuz Salı günü düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli yurttaşlar ve bir refakatçileri için yaz mevsimi boyunca her hafta salı günleri Konak-Güzelbahçe-Mordoğan- Foça güzergahında gemi turu yapacak. Ücretsiz olacak turların ilki 5 Temmuz Salı günü düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli yurttaşlar için gemi turları düzenleyecek. İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün koordine edeceği çalışma kapsamında, engelli yurttaşlar ve bir refakatçileri için yaz ayları boyunca salı günleri, ücretsiz Konak-Güzelbahçe-Mordoğan-Foça gemi turu düzenlenecek.

Konak'tan kalkacak gemi, sırasıyla Güzelbahçe ve Mordoğan iskelelerine uğrayıp Foça'ya varacak. Günü Foça'da geçirecek engelliler ve refakatçileri, akşam üstü aynı güzergahla geri dönecek. Salı günleri Konak'tan 08.00'de kalkacak gemi, 08.45'te Mordoğan'dan ve 09.45'te Güzelbahçe'den hareket edecek, 10.30'da Foça'ya varacak. Dönüşte ise 17.00'de Foça'dan kalkacak, 17.45'te Mordoğan'da, 18.45'te Güzelbahçe'de olacak ve 19.30'da Konak'a varacak.

Engelli İzmirim Kart sahibi engelli yurttaşlar ve Refakatçi İzmirim Kartı bulunan bir refakatçileri, tura katılmak için 0232 320 00 35 (Dahili 102-103) numaralı telefonu arayıp, biniş yapacakları iskeleyi bildirerek rezervasyon yaptırabilecek. Gemi kapasitesi 300 kişi olduğu için seferden en az bir gün önce aranması gerekiyor.

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Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Engellilere Özel Ücretsiz Gemi Turları - Son Dakika

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