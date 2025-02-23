İzmir'de Feci Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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İzmir'de Feci Trafik Kazası: 2 Ölü

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İzmir'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

23.02.2025 12:57
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İzmir'de 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin, yol kesişiminde çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Meydana gelen kaza anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza gece saat 03.45 sıralarında, Yiğitler Mahallesi 361 sokak ile Fevzi çakmak Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu 35 AOE 404 plakalı otomobil, sokaktan karşıya geçmek isterken cadde kesişiminde 35 BSJ 475 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada iki araç da hurdaya dönerken, kazanın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, otomobil içerisinde bulunan Altan Yıldırım'ın hayatını kaybettiği, otomobilde bulunan 2 kişinin de yaralandığı belirlendi. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü İsmail Altay da sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Altay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Korkunç kaza kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yol birleşimine süratli geldikleri görülen her iki aracın çarpışmasında araçların hurdaya ayrıldığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Feci Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika

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