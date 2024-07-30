İzmir'de Foça Cezaevi civarında çıkan yangın kontrol altına alındı

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(İZMİR)- İzmir'de Foça Cezaevi civarında orman dışı alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

İzmir'in Foça ilçesinde Foça Cezaevi civarında bugün saat 13.55'de orman dışı alanda meydana gelen yangının, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındığı öğrenildi.