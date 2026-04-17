İzmir'de Grevci İşçilere Gözaltı

(İZMİR) - İzmir'de Temel Conta işçisi 8 kişi sabah saatlerinde Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'in Pancar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Temel Conta fabrikasında yaklaşık bir buçuk yıldır grevlerini sürdüren işçilere yönelik gözaltı işlemi yapıldı. 16 Nisan akşamı haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 işçi, sabah saatlerinde jandarma ekiplerince evlerinden gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında kadın işçilerin de bulunduğu bildirildi.

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, işçilerin çağrılmaları halinde ifade vermeye zaten gideceklerini belirterek, sabah saatlerinde yapılan gözaltı işlemlerine tepki gösterdi.

Toptan, İzmir Barosu'ndan avukatlarının süreci takip ettiğini ve işçilerin serbest bırakılmasını beklediklerini ifade etti.