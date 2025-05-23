İzmir\'de İcra Müdürü ve Katibi Tutuklandı

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İzmir İcra Müdürlüğü'nde yürüttükleri dosya kapsamında yapacakları işlem karşılığında maddi menfaat temin etmek istedikleri iddiası üzerine başlattığı soruşturmada gözaltına alınan icra müdür yardımcısı ve icra katibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların ardından derhal soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, ilgili icra dairesinde görev yapan müdür yardımcısı ve icra katibinin Türk Ceza Kanunu'nun 252/2. maddesi uyarınca gözaltına alındığı bildirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen icra dairesi müdür yardımcısı Y.D. (27) ve icra katibi B.B. (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.