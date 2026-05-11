İzmir'de İzbeton ve İzdoğa'nın Eski Yöneticilerine Gözaltı
İzmir'de İzbeton ve İzdoğa'nın Eski Yöneticilerine Gözaltı

11.05.2026 14:36  Güncelleme: 15:20
(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketleri İZBETON ve İZDOĞA'nın eski yöneticilerinin de arasında bulunduğu 5 kişi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güzelbahçe, Seferihisar, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON ve İZDOĞA Genel Müdürleri ile Kırveli Makine Mühendislik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı'nın da arasında bulunduğu, 1'i halen cezaevinde bulunan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA

