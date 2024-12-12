İzmir\'de Korsan Taşımacılığa Karşı İş Birliği

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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yönetimi, İl Emniyet Müdürü Celal Sel'i makamında ziyaret ederek korsan taşımacılık konusunda esnafa sağladığı destekler için teşekkür plaketi takdim etti. Yönetim ayrıca, korsanla mücadele kapsamında hazırladıkları raporu sundu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, beraberinde Esnaf Birliği Genel Koordinatörü Alpay Kılıçkaya ve Oda Genel Sekreteri Mesut Yılmaz ile birlikte İl Emniyet Müdürü Celal Sel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsağulu da yer aldı. Karşılıklı iş birliği ve destek mesajlarının iletildiği görüşme olumlu bir atmosferde gerçekleşti.

35 bin kişilik büyük aile

Ziyaret sırasında İzmir'deki taksici esnafının durumu hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. İzmir genelinde 4 bin taksi bulunduğu ve bu sayı ile birlikte şoförlerin aileleri de dahil edildiğinde yaklaşık 35 bin kişilik büyük bir topluluğun geçimini bu sektörden sağladığı vurgulandı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "İzmir'de taksicilerimizin ekmeğini koruma adına yapılan mücadele, sadece esnafımızın değil, onların ailelerinin de huzur ve güvenini sağlamak için hayati bir önem taşıyor," dedi.

Emniyetin korsanla mücadelesi takdir topladı

Emniyet'in özellikle son bir ayda korsan taşımacılıkla mücadelede elde etiği başarının, esnaf tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını ifade eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, bu başarıda emeği geçen başta İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsağulu'ya teşekkür etti. Özkan, İzmir Emniyeti'nin bu özverili çalışmasının diğer illerdeki odaların da dikkatini çektiğini belirterek, "Son dönemde korsan taşımacılıkla mücadelede gösterilen başarı sonrası farklı illerdeki meslektaşlarımızdan tebrik telefonları alıyoruz. İzmir dışındaki oda başkanlarımız, bu başarıyı nasıl sağladığımızı soruyorlar. Onlara her zaman şu yanıtı veriyorum: bu başarının arkasında İzmir Emniyetimizin özverili çalışmaları ve iş birliği yatıyor. Emniyet teşkilatımıza minnettarız." dedi.

Ziyaret sırasında korsan taşımacılıkla ilgili hazırlanan detaylı bir rapor İl Emniyet Müdürü Celal Sel'e sunuldu. Ayrıca esnafın teşekkürlerini temsilen bir plaket takdim edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların takdirle karşılandığı görüşme sonunda, her iki taraf da iş birliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Erkan Özkan, "İzmir Emniyeti ile yürüttüğümüz bu güçlü iş birliği sayesinde, esnafımızın güvenliği ve geleceği için büyük adımlar atıyoruz. Bu mücadeleyi her alanda sürdüreceğiz," diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR