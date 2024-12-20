İzmir\'de Korsan Taşımacılığa Tepki

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün korsan taşımacılığı engellemeye yönelik sürdürdüğü çalışmaların bazı çevrelerce eleştiri konusu olmasına tepki gösteren İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Bu eleştirilerin, yasa dışı taşımacılık faaliyetlerini yapan gruplar tarafından yapılması, konunun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Esnafımızın ve halkımızın göz ardı edilemez haklarını savunma konusunda kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak, kamu düzeni ve yolcu güvenliği adına yapılan çalışmalara tam destek verdiklerini belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, şunları söyledi: "Emniyet Teşkilatı'mızın korsan taşımacılıkla mücadelesini teşvik etmek amacıyla İl Emniyet Müdürü Sayın Celal Sel'e makamında bir plaket takdim edilmiştir. Bu ziyaret, yasalara olan saygının ve vatandaşlarımızın güvenliği için duyulan sorumluluğun bir göstergesidir. Bazı sosyal medya platformlarında ve basın organlarında, Odamızın Emniyet Teşkilatı ile ortak çalışmasını hedef alan asılsız iddialar yer almaktadır. Bu paylaşımlar, hem gerçeği yansıtmamakta hem de yasalara uygun çalışmalara gölge düşürmeye çalışmaktadır. Odamız, bu tür çıkar odaklı lobi faaliyetlerine kesinlikle izin vermeyecektir. Korsan taşımacılık, sadece yasalara aykırı bir faaliyet olmakla kalmayıp, vatandaşlarımızın güvenliğini ve yasal yollarla geçimini sağlayan esnafımızın emeğini tehdit etmektedir. Bugün korsan taşımacılıkla mücadele eden kurumları eleştirenlerin, yarın hangi yasadışı faaliyetleri savunacağını tahmin etmek güçtür. Toplumun vicdanına bir saldırı niteliğinde olan bu eleştiriler, sadece korsan taşımacılığı savunmakla kalmamakta, hukuk devletine ve toplumsal düzene duyulan inanca zarar vermektedir. İzmir Şoförler Odası olarak, bu tür eleştirilere karşı durmaya devam edeceğiz."

"Esnafımızın ve halkımızın yanındayız"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının binlerce esnafın ve milyonlarca yolcunun haklarını koruma konusunda kararlı olduğuna işaret eden Başkan Özkan, "Emniyet Teşkilatı'yla birlikte, korsan taşımacılıkla mücadelede toplumsal faydayı öncelikli olarak gözetmekteyiz. Şu noktanın bir kez daha vurgulamak isteriz ki, bu mücadele sadece esnafımızın hakkını değil, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini de kapsayan geniş bir sorumluluğun gereğidir. Toplumumuzun, yasalara saygılı tüm vatandaşlarının bu konuda duyarlı olmasını temenni ediyoruz. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak, esnafımızın ve halkımızın göz ardı edilemez haklarını savunma konusunda kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, eleştiriyi aşan paylaşımlarla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu sözlerine ekledi. - İZMİR