İzmir\'de Küçük Çocuk Dükkanın Önünde İstiklal Marşı Okudu

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İzmir'de küçük bir çocuk dükkanın önünde asılı olan Türk bayrağının karşısına geçip İstiklal Marşı'nı okudu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından beğeni topladı.

İzmir'in Bornova ilçesi Özkanlar Mahallesi'nde sırt çantalı küçük bir çocuk, yoldan geçtiği sırada dükkanın önünde asılı olan ay yıldızlı bayrağı görüp karşısında durdu. Daha sonra hazır ol pozisyonuna geçerek İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Küçük çocuğun İstiklal Marşı sevgisi yürekleri ısıtırken çevredeki vatandaşlardan da takdir topladı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İZMİR