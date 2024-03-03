İzmir'de Küçük Çocuk Dükkanın Önünde İstiklal Marşı Okudu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'de Küçük Çocuk Dükkanın Önünde İstiklal Marşı Okudu

İzmir\'de Küçük Çocuk Dükkanın Önünde İstiklal Marşı Okudu

İzmir'in Bornova ilçesinde bir çocuk, dükkanın önünde asılı olan Türk bayrağının karşısına geçip İstiklal Marşı'nı okudu. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

03.03.2024 14:56  Güncelleme: 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de küçük bir çocuk dükkanın önünde asılı olan Türk bayrağının karşısına geçip İstiklal Marşı'nı okudu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından beğeni topladı.

İzmir'in Bornova ilçesi Özkanlar Mahallesi'nde sırt çantalı küçük bir çocuk, yoldan geçtiği sırada dükkanın önünde asılı olan ay yıldızlı bayrağı görüp karşısında durdu. Daha sonra hazır ol pozisyonuna geçerek İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Küçük çocuğun İstiklal Marşı sevgisi yürekleri ısıtırken çevredeki vatandaşlardan da takdir topladı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Küçük Çocuk Dükkanın Önünde İstiklal Marşı Okudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:10 Kuyruğun başı var sonu yok Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti
14:50 Meteoroloji’den art arda uyarılar Salı günü sağanak, perşembe günü kar geliyor Meteoroloji'den art arda uyarılar! Salı günü sağanak, perşembe günü kar geliyor
14:32 Gazze’de ateşkes ne zaman Bakan Fidan yanıtladı Gazze'de ateşkes ne zaman? Bakan Fidan yanıtladı
13:45 Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan’da korkunç saldırı 7 sapık kadına tecavüz etti Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan'da korkunç saldırı! 7 sapık kadına tecavüz etti
13:15 Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa’nın göçmen parkı değildir Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa'nın göçmen parkı değildir
15:10 Tavşanlı’da kaybolan 7 yaşındaki çocuğun cesedi derede bulundu Tavşanlı'da kaybolan 7 yaşındaki çocuğun cesedi derede bulundu
14:22 Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini “Aptal değilim“ diye savundu Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini "Aptal değilim" diye savundu
13:04 Karabük’te istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti Karabük'te istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti
12:41 Ramazan öncesi kafalar karıştı İstanbul’da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor Ramazan öncesi kafalar karıştı! İstanbul'da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor
11:58 Hatay’la ilgili korkutan uyarı: Kesinlikle 7’den büyük deprem olur Hatay'la ilgili korkutan uyarı: Kesinlikle 7'den büyük deprem olur
11:55 Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar
11:51 İETT otobüsünde “fazla yolcu aldın“ tartışması İETT otobüsünde "fazla yolcu aldın" tartışması
11:26 İnternetten 20 bin liralık tablet siparişi verdi, kargo paketinden taş çıktı İnternetten 20 bin liralık tablet siparişi verdi, kargo paketinden taş çıktı
11:05 Türkiye pazarında da yer alıyordu Ev eşyaları satan Christmas Tree Shops iflas bayrağını çekti Türkiye pazarında da yer alıyordu! Ev eşyaları satan Christmas Tree Shops iflas bayrağını çekti
10:36 Seçimde gözler Şanlıurfa’da olacak AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak Seçimde gözler Şanlıurfa'da olacak! AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 15:38:20. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Küçük Çocuk Dükkanın Önünde İstiklal Marşı Okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement