İzmir'de Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor

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İzmir'de, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk yaşanırken, ustalar aralıksız çalışarak taleplere yetişmeye çalışıyor.

Kurban Bayramına az bir süre kalırken, bıçak bileme ustalarının da mesaisi başladı. İzmir Kemeraltı Çarşısı'ndaki bıçakçılara giden vatandaşlar, bayram öncesi bıçaklarını ustalara teslim etti. Tarihi çarşıdaki ustalar yoğun bir şekilde taleplere yetişmeye çalışırken, bıçaklar titiz bir şekilde taşlar yardımıyla bileniyor.

"Herkese bıçak biletmeyin" uyarısı

Bıçak bileme ustası Süleyman Akdemir (28), para kazanmak için bileme yapan merdiven altı ustalara karşı uyardı. Her işin bir ustasının olduğunu ifade eden Akdemir, "Kurban Bayramına yaklaşmamızla beraber çok ciddi bir yoğunluk var. Bizde arkadaşımla, abimle beraber bıçak bilemeye yöneldik. Bıçağı bilerken sıcaklığın yükselmemesi gerekiyor. Mahalle arasında veya kendi evinde bilemek isteyenler, bıçağın ısı işlem dediğimiz sulama işlemini kaçırabiliyor ve bıçak işlevsiz hale geliyor. O yüzden köreliyor ve ilk başta keskin gibi olsa da birkaç gün sonra körelme yaşanıyor. O sebeple profesyonel bir şekilde bıçak bilemesini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızda merdiven altı ustalardan uzak dursunlar" dedi.

Hülya Kestavur (60), bayram için hazırlık yaptığını ifade ederek, "Bıçakları getirdim, kurbana hazırlık yapıyoruz. Bütün arkadaşlarımın, komşularımın, annemin getirdim. Toplam altı tane" diye konuştu.

Elmas Keskin (76) isimli bir başka vatandaşta şu ifadelere yer verdi:

"Komşumun üç tane bıçağını getirdim, iki tane de benim vardı onları getirdim; ama illaki kurban kesmek şart değil; soğan da doğruyorsun, yemek de yapıyorsun, her şeyi yapıyorsun. Bıçağın keskini daha güzel oluyor, daha rahat oluyor." - İZMİR