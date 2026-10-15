İzmir\'de Manşetiz\'in 12 gazetecisi, alacakları için Kod 48 ile işten çıkarıldı

(İZMİR) - İzmir'de yayın yapan Manşetiz adlı dijital haber portalında çalışan 12 gazeteci, ödenmeyen maaş ve yemek ücretlerini talep etmelerinin ardından işten çıkarıldı.

Manşetiz (mansetiz.com) bünyesinde görev yapan 12 gazeteci, maaş ve yemek kartı ödemelerinin uzun süredir aksatıldığını söyledi. Gazeteciler, 11 Ekim Pazar günü haber giriş sistemine erişimlerinin engellendiğini ve 3 gün boyunca çalışmaya hazır beklemelerine rağmen "devamsızlık" gerekçesiyle (Kod 48) işten çıkarıldıklarını belirtti.

Şirket temsilcisi Tahir Aygün'ün, maaşlarını isteyen basın emekçilerine "Param olunca öderim" dediği ileri sürüldü.

İşten çıkarılan gazeteciler, yaptıkları ortak açıklamada, "Alın terimizi ve meslek onurumuzu kimsenin insafına bırakmayacağız. Tüm birikmiş alacaklarımız ödenene, bu haksız Kod 48 lekesi temizlenene kadar hukuki ve örgütlü mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm kamuoyunu, basın meslek örgütlerini ve meslektaşlarımızı Manşetiz emekçileriyle dayanışmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.