İzmir'de Marketlerde Fahiş Gıda Fiyatları Denetlendi

08.04.2026 23:06
Ticaret Bakanlığı, İzmir'deki marketlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde temel gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarını tek tek açıkladı.

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ticaret Bakanlığımızca yürütülen piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında; İzmir ilimizde faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirilmiş; patates, sivri biber, limon, ayva, çarliston biber ve elma ürünlerine ilişkin olarak tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelenmiştir. Yapılan incelemelerde; patates ürününün, İzmir ili Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren hal içi tüccardan 5 TL'den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir'de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 28,99 TL'den sunulduğu, sivri biber ürününün, Antalya ili Serik ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 50 TL'den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir'de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 249,99 TL'den sunulduğu, limon ürününün, Muğla ili Dalaman ilçesinde faaliyet gösteren komisyoncudan 18 TL'den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir'de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 129,95 TL'den sunulduğu, ayva ürününün İran'dan ithal edilerek İzmir'de faaliyet gösteren hal içi tüccardan 30 TL'den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir'de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 225 TL'den sunulduğu, çarliston biber ürününün, Antalya ili Finike ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 48 TL'den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir'de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 199 TL'den sunulduğu, sivri biber ürününün, Antalya ili Elmalı ilçesinde faaliyet gösteren komisyoncudan 50 TL'den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir'de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 389,95 TL'den sunulduğu, golden elma ürününün, Balıkesir ili Gönen ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 30 TL'den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir'de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 99,99 TL'den sunulduğu tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, adı geçen işletmeler tarafından haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilmiş olup, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
