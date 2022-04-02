İzmir'de motosiklet ve scooter yasağı iptal oldu - Son Dakika

Kent genelinde etkili olan fırtınanın etkisini yitirmesi nedeniyle, İzmir Valiliği, motosiklet ve scooter kullanımına getirilen yasağın kaldırıldığını açıkladı.

İzmir Valiliği, dün kuvvetli fırtına nedeniyle motosiklet, motorlu kurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışının yasakladığını duyurmuştu. Valilikten yapılan açıklamada, 1 Nisan Cuma günü 17.30'dan, 3 Nisan Pazar günü saat 22.00'ye kadar motosiklet, motorlu kurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği belirtilmişti.

Karar iptal

Şiddetli fırtınanın etkisini yitirmesi nedeniyle, sosyal medya üzerinden açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yasağın kaldırıldığını bildirdi. Vali Köşger, "Fırtınanın etkisini yitirmesi üzerine, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde bu Hıfzıssıhha Kurulu kararı an itibariyle iptal edilmiştir. Tüm çalışanlar rutin çalışma düzenine dönebilirler. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi. - İZMİR