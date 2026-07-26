İzmir'de Orman Yangınına Müdahale Sürekli - Son Dakika
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İzmir'de Orman Yangınına Müdahale Sürekli

İzmir\'de Orman Yangınına Müdahale Sürekli
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Kaplancık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

(İZMİR) - İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Kaplancık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, Kaplancık Mahallesi'nde saat 18.43'te çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangınına ilk müdahale saat 18.52'de yapıldı.

Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: ANKA

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