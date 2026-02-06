İzmir'de Sağanak Yağışta Bir Kişi Yaşamını Kaybetti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentte etkili olan sağanak yağış sırasında Torbalı'da bir kişinin yaşamını kaybetmesine ilişkin "Bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için incelemelerimizi sürdürüyoruz. Benzer acıların bir daha yaşanmaması adına kurum olarak üzerimize düşen tüm önlemleri alacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentte etkili olan sağanak yağış sırasında Torbalı'nın Pancar Mahallesi'nde bulunan İZBAN alt geçidinde 45 E 3077 plakalı aracıyla geçiş yapmaya çalışırken mahsur kalan 58 yaşındaki Mehmet Ekinci'nin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tugay, şunları kaydetti:

"Dün akşamüstü saatlerinde Torbalı ilçemizde etkili olan yoğun yağış sırasında, menfez tipi bir alt geçitte meydana gelen olayda yurttaşımız Mehmet Ekinci'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aşırı yağış sonrası talihsiz bir şekilde gerçekleşen bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için incelemelerimizi sürdürüyoruz. Benzer acıların bir daha yaşanmaması adına kurum olarak üzerimize düşen tüm önlemleri alacağız."