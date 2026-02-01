Büyükşehir ekipleri tüm canlılar için aynı özveriyle çalışıyor

Sağanak yağışlara karşı sahada olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tüm canlıları koruyarak yürekleri ısıtan görüntülere imza atıyor. Şiddetli yağış nedeniyle ahırda mahsur kalan koyun ve tavukları kurtaran itfaiye erleri, hayvanları elleriyle besledi. Zabıta ekiplerince yaralı şekilde bulunan güvercin ise veteriner hekimlere teslim edilerek hızla tedavi altına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmir'de günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağışlara karşı tüm canlılar için aynı özveriyle çalışıyor. Ekipler, İzmir'in dört bir yanından gelen ihbarlara anında yanıt verirken, yurttaşların ve canlıların güvenliği için yoğun bir mesai harcıyor. Sahada her canlı için gösterilen hassasiyet, kente umut veriyor. Yağışların olumsuz etkilediği ilçelerden Torbalı'da çalışma yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Göllüce Mahallesi 729 Sokak'ta su basan bir ahırda mahsur kalan koyun ve tavuklar için seferber oldu. Hayvanlar, ekiplerin dikkatli ve özverili çalışmasıyla tahliye edildi. Kurtarılan hayvanların yem ve su ihtiyaçları da ekiplerce karşılandı. Bir itfaiye erinin koyunları elleri ile beslemesi ise yürekleri ısıttı. Bölgede biriken suların tahliyesi için su çekme çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütüldü.

Yaralı güvercin şifa buldu

Zor günlerde dayanışmayı büyüten İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağmurun altında umudu ayakta tutmaya devam ediyor. Bu anlayışın bir başka örneği ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaralı halde bulduğu yaban güvercininde görüldü. Ekipler, yaralı güvercine hassasiyetle yaklaşarak, onu Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği'ne getirdi. Veteriner hekimler, güvercine hemen müdahale etti. Güvercinin sağ kanadında açık yara ve sağ göz çevresinde travmatik bulgular tespit edildi. Kırık olmadığı saptanan güvercinin yaraları temizlenerek tedavisi yapıldı. Güvercin sağlığına kavuştuktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek. - İZMİR