İzmir'de Sanayicinin Kiracı Üzerine Oyunları - Son Dakika
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İzmir'de Sanayicinin Kiracı Üzerine Oyunları

İzmir\'de Sanayicinin Kiracı Üzerine Oyunları

Kemalpaşa'da sanayici Süleyman Yıldız, tehdit ve elektrik kesintileriyle kiracı olarak zor durumda.

30.10.2024 10:58
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 4 bin metrekarelik atölyesinde 21 kişiye istihdam sağlayan sanayici Süleyman Yıldız'ın enflasyonla kirası düşük kaldı, iş yeri sahibinin şeytanın aklına gelmeyecek oyunlarına maruz kaldı. Hiçbir borcu yokken; elektriğinin kesildiğini, tehdit edildiğini, göstermelik satış yapıldığını ifade eden sanayici Yıldız, "Başıma gelmeyen kalmadı. Kafalarına göre kirayı yükseltmek istiyorlar; 'yükselteyim diyorum' fahiş kiraya vermek için çıkarmak istiyorlar. Benim mal sahibimin 100'ün üzerinde fabrikası var aynı yerde. 150-160 milyonluk iş yeri, kendi içindeki şirkete beni çıkarmak için 13 milyona satıldı. Dava açtım, sonuna kadar hakkımı arıyorum" dedi.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) içerisinde, 4 bin metrekarelik alan üzerinde kumlama ve boya atölyesi bulunan iş adamı Süleyman Yıldız'ın başı, iş yeri sahibiyle dertte. 2018 yılından bu tarafa kiracı olan ve 5 yıllık sözleşme yapan Yıldız'ın kirası, enflasyonun yükselmesiyle beraber düşük kaldı. Yanında 21 kişi çalışan ve şuan 70 bin TL atölyeye kira ödeyen sanayici, "atölyeyi boşaltın" telefonuyla neye uğradığını şaşırttı. Kirayı yükseltmek istediğini söyleyen sanayicinin bu talebi, daha fahiş kiraya verileceği iddiasıyla kabul edilmedi.

"150-160 milyonluk iş yeri 13 milyona başkasına 'satıldı' gösterildi"

Sanayici Yıldız'ın iddialarına göre ise 4 bin metrekarelik dev atölye, firma sahibinin farklı bir şirketine kendisini çıkarmak için "arsa" vasfıyla "satıldı" olarak gösterildi. Yıldız, kendisini çıkarmak için 150-160 milyon TL değerindeki iş yerinin 13 milyon TL'ye "satıldı" olarak gösterildiğini öne sürerek, satıştan sonra kendisine noter aracılığıyla "ihtarname" çekildiğini, tahliye edilene kadar ise ayda 380 bin TL kira istendiğini söyledi.

Elektrikleri kesildi, yolu kapandı

Konuyu yargıya taşıyan sanayicinin daha sonra ise başına gelmeyen kalmadı. Tehdit telefonları alan Yıldız'ın atölyesindeki elektrikler ise hiçbir borcu olmamasına rağmen KOSBİ tarafından 40 gün süreyle kesildi. Bu sürede mücadeleyi bırakmayan Süleyman Yıldız, işçileri de mağdur etmeyerek; maaşlarını, sigortalarını ödedi. Daha sonra mahkeme Yıldız'ı haklı buldu ve elektrikleri açıldı.

Süleyman Yıldız, atölye girişindeki yolunda KOSBİ yönetimi tarafından kapatıldığını öne sürerek, iş yerinde çalışamaz duruma geldiğini, hem iş yeri sahibine hem de KOSBİ yönetimine karşı dava açtığını söyledi.

"Elektriklerim kesildi, yolum kapandı, dolgu yaptım, yolumu açtım"

Sanayici Yıldız, "25 yıllık sanayiciyim ve 2018 yılından bu tarafa bu atölyede kumlama ve boya üzerine çalışıyoruz. Bugüne kadar hiç kirayı aksatmadan ödedik. İş yeri sahibiyle hiçbir problemimiz yoktu. Beni bir gün aradı ve 'benim yerimi boşalt, boşaltmazsan seni vururum' diyerek çok çirkin, küfürler etti. Ben savcılığa suç duyurusunda bulundum. O günden sonra durum daha kötüleşti. Aradan 1-2 ay geçmeden KOSBİ'den geldiler. 'Kiracılık kayıt belgen yok' diyerek benim elektriğimi kestiler; çünkü mal sahibiyle eski KOSBİ başkanı arkadaştı. Bunu mal sahibinden istedim; ama vermedi. 40 gün, kış aylarında elektriksiz kaldık. Bütün işçilerimin maaşını, sigortasını ödedim; yemesini, içmesini, yatmasını, sıcakta kalmasını sağladım. Mahkemeye başvurmam sonucu haklı bulundum ve elektriğim açıldı. En son yolumu kapattılar ve iş yerime giremedim. Dışarıdan dolgu yaptım, yolumu açtım" dedi.

"Mal sahibimin bu sanayide yaklaşık 100'ün üzerinde fabrikaları var"

"Kirayı yükseltmek istiyorum; fakat ciddi fahiş kiralar isteniyor" diyen Süleyman Yıldız, "Kiramı ödüyorum, aidatımı ödüyorum, hiçbir borcum yok. En son daha yüksek kiraya vermek için baktı yol bulamadı, kendi içindeki fatura şirketine 13 milyon liraya satış yaptı. Şuan burasını almaya kalkarsanız 150-160 milyon TL'ye alamazsınız. Kendi içindeki şirket. Devletten bu şekilde de vergi kaçırıyorlar. Benim mal sahibimin bu sanayide yaklaşık 100'ün üzerinde fabrikaları var. Kafalarına göre kira yazıp burada sanayicinin tamamen düzenini bozuyorlar; yani sanayiciyi ciddi bir şekilde mağdur ediliyor. Şu an buranın normal kirası olması gereken 200-250 bin lira. Ben şu an eski sözleşmem devam ettiği için yaklaşık 70 bin civarı kiram. Yükseltmek istiyorum, bende biliyorum düşük kaldı; ama direk tehditlere başladılar 'çıkın' diye" ifadelerine yer verdi.

Sanayici Yıldız, şöyle devam etti: "Benim mağduriyetimin görülmesini istiyorum. Kirayı kafalarına göre artırılmasının görülmesini istiyorum. Şu an mahkememiz devam ediyor, hakkımız sonuna kadar arayacağım. Ben çıkacağım, kafalarına göre kiraya verecekler." - İZMİR

Kaynak: İHA

Süleyman Yıldız, Kemalpaşa, 3-sayfa, Ekonomi, kiracı, Hukuk, Yerel, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Sanayicinin Kiracı Üzerine Oyunları - Son Dakika

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