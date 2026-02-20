İzmir'de Sanıklar Tahliye Edildi - Son Dakika
İzmir'de Sanıklar Tahliye Edildi

20.02.2026 17:24
Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla yargılanan 22 sanıktan 4'ü tutuksuz olarak tahliye edildi.

(İZMİR) – İzmir'de 19 Mart 2025'te düzenlenen eylemlerde "Cumhurbaşkanına hakaret" ettikleri iddiasıyla yargılanan, aralarında 4'ü tutuklu üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 22 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar tahliye edildi. Mahkeme, görüntü kayıtlarının kim tarafından alındığının tespiti için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar verdi.

İzmir 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, salon yetersizliği nedeniyle İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşmayı, tutuklu sanıkların yakınlarının yanı sıra CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın da izledi.

Duruşmada sanık avukatları, dosyada yer alan ve olay günü alındığı belirtilen görüntü kayıtlarının kolluk kuvvetlerince elde edildiğini, delillerin hukuka aykırı şekilde toplandığını savunarak dosyadan çıkarılmasını talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti.

Dört tutuklu üniversite öğrencisi ayrı ayrı savunma yaptı. Öğrenciler, yasal olan eylem ve protestolara katıldıklarını, Cumhurbaşkanına hakaret içeren slogan atmadıklarını, bilirkişi raporunda yer alan suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti. Okul ve yurt adreslerinin belli olduğunu, kaçma şüphelerinin bulunmadığını dile getiren öğrenciler, 68 gündür tutuklu olduklarını belirterek cezaevi koşullarını anlattı. 15 kişilik koğuşlarda 45 kişi kaldıklarını öne süren öğrenciler, kullanmak zorunda oldukları ilaçların verilmediğini ve eğitim hayatlarında mağduriyet yaşadıklarını kaydetti.

Tutuklu sanıkların ardından tutuksuz yargılanan sanıklar savunma yaptı. Sanıklar, anayasal haklarını kullanarak 19 Mart eylemlerine katıldıklarını, yasa dışı slogan atmadıklarını belirtti. "Diktatör" kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse anlamına geldiğini ifade eden sanıklar, Cumhurbaşkanı'na yönelik "diktatör" söyleminin hakaret olmadığını savunarak atılı suçlamayı kabul etmediklerini ve beraat talep ettiklerini söyledi.

Bazı sanıklar ise Güvenlik Şube ve Terörle Mücadele (TEM) Şube'de görevli polislerin salonda bulunduğunu, gözaltında şiddete maruz kaldıklarını öne sürerek bu nedenle savunma yapmayacaklarını ifade etti. Sanık avukatları da soruşturma sürecinde görev aldığı belirtilen Güvenlik Şube ve TEM Şube polislerinin salondan çıkarılmasını talep etti. Mahkeme, polislerin salondan çıkarılması yönündeki talebi reddetti.

Sanıkların savunmalarının ardından Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların ayrı ayrı tahliyesine karar verilmesini talep etti. Savcı, esasa ilişkin mütalaasında ise sanıkların slogan attıklarının anlaşıldığını belirterek "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu 4 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine hükmetti. Mahkeme ayrıca kamera görüntülerinin kim tarafından kayda alındığının tespiti için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına ve sanık müdafilerine esasa ilişkin savunma hazırlamaları için süre verilmesine karar verdi.

Dava, 6 Nisan 2026 tarihine ertelendi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel İzmir'de Sanıklar Tahliye Edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: İzmir'de Sanıklar Tahliye Edildi - Son Dakika
