İzmir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

İzmir'de yürütülen silah kaçakçılığı soruşturmasında, 191 ruhsatsız silah ele geçirildi. Eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında yürütülen soruşturmada, iletişimin tespiti ve dinlenmesine yönelik tedbirlerin ardından düğmeye basıldı.

Eş zamanlı operasyonlarda, toplam 191 ruhsatsız silah ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi, 5 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.