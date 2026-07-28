İzmir'de Su Ürünleri Denetimi: 241 Kg Ürüne El Konuldu
İzmir'de yapılan denetimlerde, 241 kg su ürünü mevzuata aykırı olduğu için el konuldu.
(İZMİR) - İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekiplerince, Buca Balık Hali'nde gerçekleştirilen denetimlerde 241 kilogram su ürününe el konuldu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Buca Balık Hali'nde gerçekleştirilen denetimlerde, Su Ürünleri Kanunu'na aykırı bulundurulduğu tespit edilen 195 kilogram istavrit, 30 kilogram mercan ve 16 kilogram akya olmak üzere toplam 241 kilogram su ürününe el konuldu.
Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ilgili şahıslar hakkında idari para cezası uygulandı.
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