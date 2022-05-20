İzmir'de Suluboya Festivali 21 Mayıs'ta Başlıyor - Son Dakika
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İzmir'de Suluboya Festivali 21 Mayıs'ta Başlıyor

20.05.2022 10:17
İzmir'de Suluboya Festivali 21 Mayıs'ta Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21-24 Mayıs’ta 7. Uluslararası Sanat Yoluyla Sevgi, Barış ve Hoşgörü Suluboya Festivali ve Altın Fırça Yarışması’na ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21-24 Mayıs'ta 7. Uluslararası Sanat Yoluyla Sevgi, Barış ve Hoşgörü Suluboya Festivali ve Altın Fırça Yarışması'na ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 7. Uluslararası Sanat Yoluyla Sevgi, Barış ve Hoşgörü Suluboya Festivali ve Altın Fırça Yarışması yarın başlıyor. Uluslararası Suluboya Derneği iş birliğiyle 21-24 Mayıs arasında Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenecek festivalde sanatçıların canlı performanslarının yanı sıra panel ve söyleşiler de olacak. 4 günlük festivale dünyanın 42 farklı ülkesinden suluboya sanatçıları katılacak.

Festival kapsamında "İzmir" konulu suluboya resim yarışmasında ödül alan eserler de 4 gün boyunca Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sergilenecek. Savaş nedeniyle festivale katılamayan Ukraynalı sanatçıların baskı resimleri de sergide yerini alacak.

SAAT KULESİ 24 MAYIS'TA RENKLENECEK

24 Mayıs'ta Saat Kulesi çevresinde 70 metrelik İzmir konulu resimler, tören eşliğinde konuk sanatçılarla boyanacak. "Barış için Sen de Çiz" sloganıyla çocuklar ve gençler de İzmir Saat Kulesi resimleri yapacak, en güzel Saat Kulesi resmini yapan üç çocuğa ödül verilecek.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İzmir'de Suluboya Festivali 21 Mayıs'ta Başlıyor - Son Dakika
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