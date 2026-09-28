İzmir\'de Tarihi Sayaç Atölyesi yıl sonuna doğru konservatuvar olacak

İzmir'in ulaşım ve kent belleğinde önemli bir yere sahip Tarihi Sayaç Atölyesi'nde bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konservatuvar olarak yeniden kullanıma açılacak tarihi yapıda inşaat çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. Çatıdan duvarlara, tavandan zemine kadar kapsamlı bakım ve onarımdan geçirilen yapının yıl sonuna doğru her yaştan İzmirliyi sanat ve müzikle buluşturması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi yapılarını koruyarak yeniden yaşama kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Konak'taki Tarihi Sayaç Atölyesi'nde mart ayında başlayan bakım ve onarım çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. 1880'li yıllarda Konak-Göztepe Atlı Tramvay Hattı'nın yönetim ve işletme merkezi olarak inşa edilen, daha sonra uzun yıllar Sayaç Atölyesi olarak kullanılan tarihi yapı, çalışmaların tamamlanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı olarak hizmet verecek. Tarihi yapı ulaşım ve teknik hizmetlerin ardından bu kez sanatla yaşamaya devam edecek.

Çatıdan zemine kapsamlı bakım

Yaklaşık 150 yıllık yapının zaman içinde oluşan yıpranmalarının giderilmesi ve yeni kullanımına uygun hale getirilmesi amacıyla kapsamlı bir bakım ve onarım programı yürütülüyor. Çalışmalar, yapının su alan çatısının onarımıyla başladı. Çatıdaki müdahalelerin ardından duvar, tavan ve zeminlerdeki uygulamalara geçildi. Çalışma kapsamında zemin kaplamaları iyileştiriliyor, dış ve iç yüzeyler onarılıyor, ahşap doğramalar ile metal kepenkler bakım ve boya işleminden geçiriliyor, kiremitler aktarılıyor ve tüm tesisat yenileniyor. Yapının, özgün karakterini koruyan müdahalelerle yeni işlevini uzun yıllar sürdürebilecek nitelikli ve güvenli bir mekana dönüştürülmesi hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarihi Yapılar Şube Müdürü Dilara Yöndem Kayan, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Tarihi Sayaç Atölyesi'nde mart ayından itibaren bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza öncelikle su alan çatının onarımıyla başladık. Çatıdaki sorun nedeniyle duvarlarda kabarmalar ve boya dökülmeleri oluşmuştu. Çatı onarımının tamamlanmasının ardından duvar, tavan ve zeminlerdeki bakım ve onarımlara devam ediyoruz. Yapının tarihi karakterini koruyarak yeni kullanımına uygun, nitelikli bir mekan olarak geleceğe taşınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Çalışmalar yüzde 80 seviyesinde

Çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Kayan, inşaat imalatlarının yüzde 80'inin tamamlandığını söyledi. Kayan, "Hedefimiz ay sonuna kadar inşaat imalatlarını tamamlayarak elektrik ve mekanik imalatlara geçmek. Ardından yıl sonuna doğru Tarihi Sayaç Atölyesi'ni İzmirli kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"Yapıyı kent yaşamının canlı bir parçası haline getireceğiz"

Tarihi yapıların korunması kadar, kent yaşamıyla yeniden ilişki kurmasının da önem taşıdığını belirten Kayan, "Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın tarihi yapıları korurken aynı zamanda günlük yaşamın içinde, toplumla buluşan ve kamusal kullanıma hizmet eden mekanlar olarak değerlendirilmesi yönünde yaklaşımı var. Biz de Tarihi Sayaç Atölyesi'ni bu anlayış doğrultusunda yeniden işlevlendiriyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında yapının İzmirli gençlerin, çocukların sanat ve müzikle buluşabileceği, eğitim alabileceği ve zaman geçirebileceği yaşayan bir kamusal mekan olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

İzmir'in ulaşım tarihinden sanatın merkezine

Tarihi Sayaç Atölyesi'nin geçmişi İzmir'in kent içi ulaşım tarihine uzanıyor. 1880'li yıllarda Konak-Göztepe Atlı Tramvay Hattı'nın yönetim ve işletme merkezi olarak inşa edilen yapı, tramvay işletmesinin sona ermesinin ardından belediye hizmetlerine tahsis edildi. Uzun yıllar su ve elektrik sayaçlarının bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerinin gerçekleştirildiği yapı, bu nedenle İzmirlilerin belleğinde "Sayaç Atölyesi" adıyla yer edindi. Daha sonra İKSEV tarafından kullanılan tarihi bina, şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı olarak yeni bir döneme hazırlanıyor.

Bakım ve onarıma Folkart desteği

Tarihi Sayaç Atölyesi'nde yürütülen bakım ve onarım çalışmalarına Folkart da destek veriyor. Tarihi mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması, yapının yeniden kamuya açık bir işlevle kullanılması amacıyla ahşap çatı işleri, çatı örtüleri ve yalıtım, tenekecilik, kalkan duvarındaki tadilatlar, ahşap, metal ve cam işleri, ıslak hacimlerin yenilenmesi ile alçı, sıva ve boya imalatları, Folkart tarafından herhangi bir bedel veya şart aranmaksızın karşılanıyor. Söz konusu destek, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından şartsız bağış kapsamında kabul edildi.

Çocuklar ve gençleri sanatla buluşturacak

Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından işletilecek İzmir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, çocukların ve gençlerin sanat eğitimine katılımını destekleyen bir merkez olarak hizmet verecek. Müzik ve sahne sanatları alanındaki eğitim ve etkinliklerle yapı, kentin kültür yaşamında yeni bir buluşma ve üretim mekanı olacak. Yapıda farklı müzik çalışmalarına uygun alanların yanı sıra sınıflar, bale salonu, kafe, fuaye ve 78 kişilik çok amaçlı salon da yer alacak.

Tarihi Sayaç Atölyesi, yaklaşık 150 yıllık geçmişini koruyarak yeni işleviyle çocukların ve gençlerin sanat eğitimiyle buluşacağı, kentin kültürel yaşamına katkı sunan bir kamu yapısı olarak yaşamını sürdürecek.