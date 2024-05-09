İzmir'deki Çankaya Çok Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezi Esnafı Tahliye Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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İzmir'deki Çankaya Çok Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezi Esnafı Tahliye Kararına Tepki Gösterdi

İzmir\'deki Çankaya Çok Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezi Esnafı Tahliye Kararına Tepki Gösterdi

İzmir'de bulunan Çankaya Çok Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezi esnafı, binanın yıkılacak olması sebebiyle çıkarılan tahliye kararına tepki gösterdi. Esnaf, sağlam raporları olduğunu savunarak yetkililerle görüşme talep etti.

09.05.2024 16:21  Güncelleme: 16:37
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İzmir'de bulunan Çankaya Çok Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezi esnafı, bulundukları binanın yıkılacak olması sebebiyle çıkarılan tahliye kararına tepki gösterdi. Otopark önünde toplanan esnaf, binaya dair sağlam raporlarının olduğunu savunarak yetkililerle görüşme talep etti.

Konak ilçesinde bulunan Çankaya Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezine, depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım kararı çıktı. Kararla birlikte, otopark binasında hizmet veren esnafa 7 gün içerisinde iş yerlerini tahliye etmesi istendi. Tahliye için son 3 günleri kaldığını ifade eden esnaf, ellerinde binaya dair sağlam raporlarının bulunduğunu iddia ederek yetkililerden yardım istedi.

"Sağlam raporları mevcut"

Otoparkın içerisinde 35 senelik esnaf olan Ahmet Arpacı, iki senedir otoparkı yıkmak için uğraşıldığını anlattı. İki tane firmanın otopark için sağlam raporu verdiğini kaydeden Arpacı, "Bir tane çürük raporu veren firmayı belediye baz alarak mahkemede bizim kaybetmemize sebep oldu. Sağlam raporları da dosyalarda var. Şuanda burayı boşaltmak için 3 günümüz kaldı. Otopark boşaltıldığı zaman Kemeraltı esnafı, arabayı nereye koyacak? İzmir'e dışarıdan gelen halk arabasını nereye koyacak? Günde 3 bin 500 araç buraya girip çıkıyor. Bu otoparkı kapatmak demek, İzmir'i bitirmek demektir. Eğer burası sağlam değilse yenisini yapsınlar eskisini yıksınlar. Gerekirse biz beraber yıkalım. Biz başkanla görüşmek istiyoruz" diye konuştu.

"Yaklaşık bir hafta önce bize tebligat geldi"

Belediye başkanından randevu talebinde bulunan esnaf Melike Dikmen de, seçimlerden önce otoparkın yenisinin yapılmadan eskisinin yıkılmayacağına dair kendilerine söz verildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Yaklaşık bir hafta önce bize tebligat geldi. Bu tebligat 7 gün içinde burayı boşaltmamıza dair. Üç günümüz kaldı. Biz belediye başkanımızdan randevu istiyoruz. Bize ne olacağına dair bir şey söylenmesini istiyoruz. Eğer bu bina riskliyse zaten biz de altında olmak istemeyiz. Bu binanın iki tane sağlam raporu var. Biz bu sağlam raporlarına ulaştık aslında; ama sonra bir şekilde belgeler yok oldu."

Binanın yüzde 51'inin vakıflara, yüzde 49'unun ise belediyeye ait olduğunu aktaran Dikmen, otopark içerisinde yaklaşık 50 esnafın bulunduğunu belirtti.

Çarşının otopark sayesinde beslendiğini vurgulayan esnaf Beşir Daş, "Buraya gelen araçların yüzde 80'i alıcı müşterilerden oluşuyor. Sağlam olmasına rağmen yanlış beyanlar tahsil ettirildi" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'deki Çankaya Çok Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezi Esnafı Tahliye Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki Çankaya Çok Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezi Esnafı Tahliye Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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