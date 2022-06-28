Kruvaziyer turizminin yavaş yavaş hareketlendiği İzmir'e aynı gün 3 kruvaziyer gemisi birden geldi. Gemilerden kente yaklaşık 4 bin turistin indiği ifade edildi.

14 Nisan 2022 tarihinde 6 yıllık kruvaziyer gemisi hasretine son veren İzmir, kruvaziyer gemilerini misafir etmeye devam ediyor. Seven Seas, Costa Venezia ve Nautica isimli kruvaziyer gemileri, aynı gün İzmir Limanına demirledi.

Gemilerden yaklaşık 4 bin turistin indiği ifade edilirken, bazı turistler üstü açık otobüslerle şehir turu yaptı, bazıları da turizm merkezlerini gezmek için otobüslere bindi. Ayrıca, gümrük alanında yer alan Turizm Bilgilendirme Ofisinde, turistlere Turizm Şube Müdürlüğü'nün uzman personelleri tarafından yönlendirmeler ve tarihi kent merkezi hakkında bilgilendirmeler yapılarak, broşürler dağıtıldı.

İzmir'i çok merak ettiklerini ve ilk kez geldiklerini ifade eden turistlerden bazıları Efes ve Kuşadası'nı ziyaret edeceklerini söylerken bir turist ise doğum gününü kutlamak için İzmir'i tercih ettiğini söyledi.

"29 gemi beklentilerimizin uzağında kaldı"

Kuşadası'na bu yıl 650 gemi geleceğini ifade eden İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin ise "Kuşadası için bu sayı önümüzdeki sene bini bulacak. İzmir'e gelecek 29 gemi biraz beklentilerimizin uzağında kaldı. İlerisi için çalışmalar yapıp, kruvaziyer fuarlarına katılmamız gerekli. Bunun için temaslarımız sürüyor. Bugün gelen 3 gemide yaklaşık 4 bin turist bulunuyor" dedi. - İZMİR