İzmir'e aynı gün 3 kruvaziyer - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'e aynı gün 3 kruvaziyer

28.06.2022 14:32
İzmir'e aynı gün 3 kruvaziyer

Kruvaziyer turizminin yavaş yavaş hareketlendiği İzmir'e aynı gün 3 kruvaziyer gemisi birden geldi.

Kruvaziyer turizminin yavaş yavaş hareketlendiği İzmir'e aynı gün 3 kruvaziyer gemisi birden geldi. Gemilerden kente yaklaşık 4 bin turistin indiği ifade edildi.

14 Nisan 2022 tarihinde 6 yıllık kruvaziyer gemisi hasretine son veren İzmir, kruvaziyer gemilerini misafir etmeye devam ediyor. Seven Seas, Costa Venezia ve Nautica isimli kruvaziyer gemileri, aynı gün İzmir Limanına demirledi.

Gemilerden yaklaşık 4 bin turistin indiği ifade edilirken, bazı turistler üstü açık otobüslerle şehir turu yaptı, bazıları da turizm merkezlerini gezmek için otobüslere bindi. Ayrıca, gümrük alanında yer alan Turizm Bilgilendirme Ofisinde, turistlere Turizm Şube Müdürlüğü'nün uzman personelleri tarafından yönlendirmeler ve tarihi kent merkezi hakkında bilgilendirmeler yapılarak, broşürler dağıtıldı.

İzmir'i çok merak ettiklerini ve ilk kez geldiklerini ifade eden turistlerden bazıları Efes ve Kuşadası'nı ziyaret edeceklerini söylerken bir turist ise doğum gününü kutlamak için İzmir'i tercih ettiğini söyledi.

"29 gemi beklentilerimizin uzağında kaldı"

Kuşadası'na bu yıl 650 gemi geleceğini ifade eden İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin ise "Kuşadası için bu sayı önümüzdeki sene bini bulacak. İzmir'e gelecek 29 gemi biraz beklentilerimizin uzağında kaldı. İlerisi için çalışmalar yapıp, kruvaziyer fuarlarına katılmamız gerekli. Bunun için temaslarımız sürüyor. Bugün gelen 3 gemide yaklaşık 4 bin turist bulunuyor" dedi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Özdemir,  ikinci kez beraat etti Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Özdemir,  ikinci kez beraat etti İzmir Büyükşehir'in Dördüncü Kampı Alaçatı'da İzmir Büyükşehir'in Dördüncü Kampı Alaçatı'da
Kaynak: İHA

Kuşadası, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'e aynı gün 3 kruvaziyer - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:16 Cüneyt Arkın, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin ardından Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak
14:12 TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoda Arap ezgilerinin yer alması büyük tepki çekti! Eleştiriler sonrası video yayından kaldırıldı
14:08 Cesur pozlarıyla tanınan İngiliz sunucunun pozu yürek hoplattı! Arkadaşıyla beraber tenis oynarken kalçasını gösterdi
14:03 Sokak ortasında öldürülen Raziye'nin katili, indirim almadan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
13:59 Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kadına şiddet görüntüleri izleyenleri şoka uğrattı! Kadının kafasına vura vura araca bindirdi
13:44 İkinci evliliğine karşı çıktıkları gerekçesiyle annesini ve babasını döven adam, 14 yaşındaki kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
13:04 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kulisleri hareketlendiren iddia: Merkezinde Zafer Partisi'nin olduğu yeni bir ittifak kuruluyor
13:02 TFF'den yeni kural! Oynatılmayan 23 yaş üstü futbolcular kulüpten gidebilir
12:12 Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı
12:03 Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 14:38:26. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'e aynı gün 3 kruvaziyer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement