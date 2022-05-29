İzmir Emniyet Müdürü Şahne Mersin'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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İzmir Emniyet Müdürü Şahne Mersin'de temaslarda bulundu

29.05.2022 13:08
İzmir Emniyet Müdürü Şahne Mersin'de temaslarda bulundu

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin'de temaslarda bulunarak ziyaretler gerçekleştirdi.

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin'de temaslarda bulunarak ziyaretler gerçekleştirdi.

Uzun yıllar Mersin'de emniyet müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra geçtiğimiz yıl İzmir'e atan Şahne, Mersin temasları çerçevesinde kentte yerel yayın yapan Mersin Times Gazetesini ziyaret ederek, imtiyaz sahibi Kerem Türk ve Kanal 33 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Demirtaş ile bir araya geldi.

Mersinli hemşehrilerinin kendisini İzmir'de de yalnız bırakmadığını söyleyen Mehmet Şahne, "Mersin'i çok seviyorum. Çünkü burayı asli memleketim olarak görüyorum. Uzun yıllar burada çalıştım, bu nedenle Mersin'i ziyaret etmek istedim. Görev yaptığımız süre zarfında, meslektaşlarımla birlikte kentin huzur ve güveni için çaba gösterdik. Tabi bu konuda da Mersinlilerin de desteğini çok gördüm. İzmir'de de Mersinli hemşehrilerimin beni ziyarete gelmesinden bir hayli mutluluk duydum. Mersini çok seviyorum" dedi.

Kerem Türk ve Turgay Demirtaş da Şahne'ye ziyaretlerinden ötürü teşekkür ettiler. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Emniyet Müdürü Şahne Mersin'de temaslarda bulundu - Son Dakika


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